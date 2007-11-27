Найти журнал в электронном виде

Нужно дать ссылку на WYSIWYG html редактор для админки. Требования к редактору: 1. Генерация кода с тегами ВНИМАНИЕ Генерация кода со стилями неприемлема! () 2. Работоспособность с IE , Firefox, Opera
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно найти журнал Хакер за ноябрь в и прислать ссылку.
- Похожие заказы
- $1Поиск информации7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
нужно найти и закачать более-менее современные java-игры с english interface. количество пока не ограничено. пределагайте стоимость ваших услуг.Поиск информации21 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $5
Требуется найти книги о генетических алгоритмах все участники получат как минимум отзыв За подробностями пишите в приватПоиск информации15 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Не обращайте внимания что один человек отмечен как выбраный. Нужно еще людей. Фронт работ зело большой. _-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Это мелкая подработка для людей с зачаточными заниями английского языка, усидчивостью, но не требующая какой-либо квалификации. Требуется отобрать торговцев на ...Поиск информации3 исполнителяЗавершен16 лет назад
По заданной тематике с последующим распределением по более подробным категориям требуется найти (копи-паст) статьи в интернете. Автоматический сбор (парсинг) не интересует. Задача состоит не в том, чтобы обобрать один сайт, а сделать обширную, равномерно покрывающую ...Поиск информации2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
Исполнителю дается тематика, например "мебель". Также даются разбитие на более мелкие группы товаров, например "Детская мебель", "Мебель для кухни" и так далее. Для каждой из подкатегорий подбираются товары. Параметры товара: - название - описание (не менее 1Кб) - цена (в ...Поиск информации11 заявокЗакрыт16 лет назад
Исполнителю дается тематика, например "мебель". Нужно собрать информацию о фирмах, которые предоставляют услуги, связанные с мебелью. Для каждой фирмы нужна след. информация: 1. Название 2. Адрес 3. Телефоны 4. Эл. почта (если есть) 5. Сайт (если есть) 6. Вид деятельности 7. Регион 8. Описание (если ...Поиск информации33 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1
Уважаемые фрилансёры! Срочно нужно найти информацию на тему: "Как выбрать поставщика строительных материалов?"Поиск информации4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна база, можно в текствоом файле. Поля: Название компании Телефон E-mail Сайт(если есть) Вид деятельности(опционально) Интересуют организации, связанные с ремонтом, мебелью, строительством по всей России.Поиск информации7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $8
В качестве выполненного задания конкурса рассматриваются ссылки на готовые системы управления пользователями включающие в себя ведение пользовательского баланса. Победителем конкурса будет объявлен участник предоставвший ссылку на систему наиболее удовлетворяющую моим потребностям. Ищется ГОТОВАЯ система регистрации и ...Поиск информациинет заявокЗакрыт16 лет назад