Поиск и сбор информации о фирмах

Исполнителю дается тематика, например "мебель".

Нужно собрать информацию о фирмах, которые предоставляют услуги, связанные с мебелью.

Для каждой фирмы нужна след. информация:

1. Название

2. Адрес

3. Телефоны

4. Эл. почта (если есть)

5. Сайт (если есть)

6. Вид деятельности

7. Регион

8. Описание (если есть, было бы большим плюсом)

Мебель была дана в качестве примера. Области могут быть другие. Собственно от кандидатов хотелось бы услышать цены, возможное количество и вид материала, сроки и вкратце предполагаемый метод работы.