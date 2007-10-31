Поиск и сбор информации о фирмах

Поиск информацииЗакрыт33 заявки490 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Исполнителю дается тематика, например "мебель".

Нужно собрать информацию о фирмах, которые предоставляют услуги, связанные с мебелью.

Для каждой фирмы нужна след. информация:

1. Название

2. Адрес

3. Телефоны

4. Эл. почта (если есть)

5. Сайт (если есть)

6. Вид деятельности

7. Регион

8. Описание (если есть, было бы большим плюсом)

Мебель была дана в качестве примера. Области могут быть другие. Собственно от кандидатов хотелось бы услышать цены, возможное количество и вид материала, сроки и вкратце предполагаемый метод работы.

16 лет назад
1982587
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • База ремонтных и строительных организаций

    Нужна база, можно в текствоом файле. Поля: Название компании Телефон E-mail Сайт(если есть) Вид деятельности(опционально) Интересуют организации, связанные с ремонтом, мебелью, строительством по всей России.

    Поиск информации7 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Готовая система юзерменеджер + билинг

    $8

    В качестве выполненного задания конкурса рассматриваются ссылки на готовые системы управления пользователями включающие в себя ведение пользовательского баланса. Победителем конкурса будет объявлен участник предоставвший ссылку на систему наиболее удовлетворяющую моим потребностям. Ищется ГОТОВАЯ система регистрации и ...

    Поиск информациинет заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Базы вопросов

    Куплю базы(у) популярных вопросов по следующим темам: 1. Бизнес (финансы, банковские услуги , недвижимость, маркетинг, аренда, реклама, бухгалтерия, налогооблажение ит.д) 2. Наука (кроме медицины). 3. Медицина. 4. Бытовая техника 5. Авто-мото 6. где найти + где находится + ...

    Поиск информации4 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Найти и обработать фотографии и описания

    Требуется найти фотографии номеров отелей и описания к номерам. Список требуемых номеров отелей прикреплён. Для каждого номера отеля достаточно одной качественной фотографии. Если будет найдено сразу несколько - это плюс. Фотографии нужно привести к разрешению 345х240 в формате .jpg Оригинал ...

    Поиск информации1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Заполнение табличек

    $50

    Есть Exel файлег. Что там и что нужно: 1. Лист1, 329 городов проставить часовую разницу от Московского времени 2. Лист2, 249 нас.пунктов попробовать найти этот пункт в 1-м листе (учитывая что ...

    Поиск информации1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Обзвон компаний г.Екатеринбурга

    $50

    Задача: обзвонить 80 компаний г.Екатеринбурга. Цель: добыть информацию. По каждой организации интересуют около 8-10 позиций (5-10 минут разговора, ответы уместятся в 2х строчках) Требования: Вежливость при телефонном разговоре, аккуратность в заполнении отчета. Важно чтоб информация была точной ...

    Поиск информации1 заявка
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сбор инфо о компаниях г.Екатеринбурга -100компаний

    Необходимо собрать контактную информацию, краткое описание и еще около 10 параметров (цена услуги, условия, особенности и т.д) по 100 (приблизительно) фирмам г.Екатеринбурга. Категория организаций конкретная. Источники любые, главное их достоверность. Отчетность в виде таблицы ...

    Поиск информации1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад