Наполнение каталога товаров

Исполнителю дается тематика, например "мебель".

Также даются разбитие на более мелкие группы товаров, например "Детская мебель", "Мебель для кухни" и так далее.

Для каждой из подкатегорий подбираются товары. Параметры товара:

- название

- описание (не менее 1Кб)

- цена (в руб, у.е. евро, на выбор)

- где можно купить данный товар (название магазина и адрес, или URL сайта магазина (а не каталога!))

- изображение(-я), если есть

Важно подобрать разнообразный ассортимент, не надо копировать каталог одного магазина или производителя.

Автоматический сбор (парсинг) не интересует.

Интересуют цены до $0.5 за товар и меньше. Разумеется, ценовой критерий при выборе будет играть важную роль.