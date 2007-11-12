Наполнение каталога товаров

Исполнителю дается тематика, например "мебель". Нужно собрать информацию о фирмах, которые предоставляют услуги, связанные с мебелью. Для каждой фирмы нужна след. информация: 1. Название 2. Адрес 3. Телефоны 4. Эл. почта (если есть) 5. Сайт (если есть) 6. Вид деятельности 7. Регион 8. Описание (если ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Исполнителю дается тематика, например "мебель".
Также даются разбитие на более мелкие группы товаров, например "Детская мебель", "Мебель для кухни" и так далее.
Для каждой из подкатегорий подбираются товары. Параметры товара:
- название
- описание (не менее 1Кб)
- цена (в руб, у.е. евро, на выбор)
- где можно купить данный товар (название магазина и адрес, или URL сайта магазина (а не каталога!))
- изображение(-я), если есть
Важно подобрать разнообразный ассортимент, не надо копировать каталог одного магазина или производителя.
Автоматический сбор (парсинг) не интересует.
Интересуют цены до $0.5 за товар и меньше. Разумеется, ценовой критерий при выборе будет играть важную роль.
- Похожие заказы
- Поиск информации33 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $1
Уважаемые фрилансёры! Срочно нужно найти информацию на тему: "Как выбрать поставщика строительных материалов?"Поиск информации4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужна база, можно в текствоом файле. Поля: Название компании Телефон E-mail Сайт(если есть) Вид деятельности(опционально) Интересуют организации, связанные с ремонтом, мебелью, строительством по всей России.Поиск информации7 заявокЗакрыт16 лет назад
- $8
В качестве выполненного задания конкурса рассматриваются ссылки на готовые системы управления пользователями включающие в себя ведение пользовательского баланса. Победителем конкурса будет объявлен участник предоставвший ссылку на систему наиболее удовлетворяющую моим потребностям. Ищется ГОТОВАЯ система регистрации и ...Поиск информациинет заявокЗакрыт16 лет назад
Куплю базы(у) популярных вопросов по следующим темам: 1. Бизнес (финансы, банковские услуги , недвижимость, маркетинг, аренда, реклама, бухгалтерия, налогооблажение ит.д) 2. Наука (кроме медицины). 3. Медицина. 4. Бытовая техника 5. Авто-мото 6. где найти + где находится + ...Поиск информации4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Требуется найти фотографии номеров отелей и описания к номерам. Список требуемых номеров отелей прикреплён. Для каждого номера отеля достаточно одной качественной фотографии. Если будет найдено сразу несколько - это плюс. Фотографии нужно привести к разрешению 345х240 в формате .jpg Оригинал ...Поиск информации1 заявкаЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть Exel файлег. Что там и что нужно: 1. Лист1, 329 городов проставить часовую разницу от Московского времени 2. Лист2, 249 нас.пунктов попробовать найти этот пункт в 1-м листе (учитывая что ...Завершен16 лет назад
- $10
Подробности при личной переписке icq 53-111-167.Завершен16 лет назад
- $50
Задача: обзвонить 80 компаний г.Екатеринбурга. Цель: добыть информацию. По каждой организации интересуют около 8-10 позиций (5-10 минут разговора, ответы уместятся в 2х строчках) Требования: Вежливость при телефонном разговоре, аккуратность в заполнении отчета. Важно чтоб информация была точной ...Поиск информации1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Нужна информация в виде sql дампа желательно. Область/край России - в ней все города этой области/края. Также нужна база всех станций метро Москвы.Завершен16 лет назад