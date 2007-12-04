Ручной отбор торговцев на ebay

Не обращайте внимания что один человек отмечен как выбраный. Нужно еще людей. Фронт работ зело большой.

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Это мелкая подработка для людей с зачаточными заниями английского языка, усидчивостью, но не требующая какой-либо квалификации.

Требуется отобрать торговцев на ибее удовлетворяющих следующим параметрам:

1) торгующих каким-то одним видом товаров. Пример: http://myworld.ebay.com/freedom-4u/ - не подойдет, так как он торгует и багажем и всякими сейфами-замками. http://myworld.ebay.com/luggage-guy/ - подойдет, так как торгует только багажем. Пограничный случай: http://stores.ebay.com/Luggage-Store/ так как он торгует в основном всяким багажем, и хотя у него есть исключения типа http://cgi.ebay.com/Targus-Black-Pocket-Travel-Retractable-USB-Cable-Cord_W0QQitemZ290167051348QQihZ019QQcategoryZ16085QQtcZphotoQQcmdZViewItem но их мало и они являются сопутствующим товаром для багажа.

2) С рейтингом не ниже 95% и более имеющих 200 отзывов.

3) С чистыми и однообразными картинками. Пример: http://stores.ebay.com/Quality-Body-Jewelry-4-U - пограничный случай.

4) С координатами (пример http://cgi3.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewUserPage&userid=ak_jewelry ) или с явно указаным сайтом или с адресом в Policies (Пример: http://stores.ebay.com/Luggage-Store/Policy-Page.htm)

5) Находящиеся в США

6) надо непременно добраться до координат. Пример: http://myworld.ebay.com/*esilvertrend*/ не имеет координат, но в полиси http://cgi3.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewUserPage&userid=*esilvertrend* упоминается сайт: www.esilvertrend.com, однако на нем нет координат тоже, но в WhoIs http://who.godaddy.com/WhoIsVerify.aspx?domain=esilvertrend.com&prog_id=godaddy они есть

7) нужны только промышленные товары производимые серийно. Антик, книги, диски, постеры, марки, б.у., футболки с надписями и т.п. не годится. нужны только вещи которые используют именно как вещи, а не как носители информации.

От вас требуется заполненный файл образец которого прикреплен тут, внизу

Основной критерий – безошибочность выбора. Я плачу деньги за то, что бы не проверять за сборщиком каждый чих. Если у вас на 10 правильно отобраных продавцов пришлось более 1 неправильного, то мы с вами расстаемся.

Оплата по $2 за каждый аккаунт. Во избежание пересечений создайте ветку в форуме (тут http://weblancer.net/forum/themes/3966.html) куда вносите обработанные аккаунты, каждый в свое одно сообщение. Всего надо несколько сотен аккаунтов, так чтоне беспокойтесь что не успеете набрать.

Я не буду ни с кем связываться, не буду отвечать на вопросы ответы на которые есть в тексте и вообще не собираюсь тратить время. Суть этого проекта в том, что я экономлю время. Просто шлите мне списки отобраных аккаунтов. Другого - не надо.