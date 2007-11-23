Поиск тематических статей

Поиск информацииЗакрыт22 заявки296 просмотров
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По заданной тематике с последующим распределением по более подробным категориям требуется найти (копи-паст) статьи в интернете. Автоматический сбор (парсинг) не интересует. Задача состоит не в том, чтобы обобрать один сайт, а сделать обширную, равномерно покрывающую выборку из существующих статей по заданной тематике. Интересуют цены до $0.3 за статью.

16 лет назад
1982587
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранные исполнители
marbeya
38 летБолгария
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
16 лет назад
UniText
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
16 лет назад
$1
1 день
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