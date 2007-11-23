Поиск тематических статей

По заданной тематике с последующим распределением по более подробным категориям требуется найти (копи-паст) статьи в интернете. Автоматический сбор (парсинг) не интересует. Задача состоит не в том, чтобы обобрать один сайт, а сделать обширную, равномерно покрывающую выборку из существующих статей по заданной тематике. Интересуют цены до $0.3 за статью.