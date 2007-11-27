Найти страницы с товарами

Будет дан список с товарами и список сайтов - интернет магазинов, которые эти товары продают.

Нужно будет найти страницы с этими товарами на данных интернет-магазинах и выдать URL этих страниц.

Подойдут только страницы товаров, т.е. с описанием, ценой, фотографией.

Не подойдут: прайслисты, списки товаров в категориях каталога и т.д.

Сайты - русскоязычные.

Пожалуйста, указывайте вашу стоимость поиска одного товара на одном магазине.