intermaster

Владимир intermaster

 
54 годаУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Рерайт, копирайт, разработка дизайна и верстка сайтов
Верстка сайта
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Отзывы заказчиков
Alex_r777
Украина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Качественный рерайт, автотематика
Владимир сделал рерайт качественно и в срок, за что ему и спасибо!
Очень доволен сотрудничеством, четкое ТЗ, предоставлены все необходимые материалы, всем рекомендую
Ответный отзыв
rvjulia
Юлия 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
2 отзыва
$16
0 баллов
13 лет назад
Научная статья
Если не можете во время предоставить работу, то не нужно тогда участвовать в качестве исполнителя!!!
angel_1987
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Написание оптимизированных статей
Владимир, зарекомендовал себя с очень хорошей стороны. Человек очень трепетно относится к своему творчеству. Тексты просто шикарные. Но самое главное, что уникальности он добивается 100%. Заказчики, обратите внимание на этого исполнителя! Не пожалеете!
Четко поставленная задача, своевременная оплата, очень приятные впечатления от общения. Буду рад продолжению сотрудничества. Побольше таких заказчиков, как Анастасия.
Ответный отзыв
dragon77
Ольга 
47 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$5
8 баллов
13 лет назад
Нужна статья
Отличная работа! Очень довольна! Грамотно и четко по тз, и главное, что уникально! Благодарю и рекомендую!
Замечательный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Очень приятные впечатления. С удовольствием буду сотрудничать в будущем.
Ответный отзыв
tigrysek
Волков 
44 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$2
10 баллов
13 лет назад
Рерайтинг
Господа заказчики! Всем рекомендую сотрудничество с этим замечательным фрилансером! В рекордно сжатые сроки смог выполнить огромный объем работы. Грамотные и интересные тексты на выходе. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Буду дальше с ним сотрудничать, так как хороших специалистов довольно мало!
Замечательный заказчик, работать одно удовольствие. Надеюсь это сотрудничество будет не последним.
Ответный отзыв