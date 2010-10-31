Рерайт, копирайт, разработка дизайна и верстка сайтов
Портфолио
- Визитка для СТО.592 просмотра
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- Без названия187 просмотров
- Без названия198 просмотров
- Международный клуб художников аэрографистов.206 просмотров
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
13 лет назад
Владимир сделал рерайт качественно и в срок, за что ему и спасибо!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством, четкое ТЗ, предоставлены все необходимые материалы, всем рекомендую
$16
0 баллов
13 лет назад
Если не можете во время предоставить работу, то не нужно тогда участвовать в качестве исполнителя!!!
$10
10 баллов
13 лет назад
Владимир, зарекомендовал себя с очень хорошей стороны. Человек очень трепетно относится к своему творчеству. Тексты просто шикарные. Но самое главное, что уникальности он добивается 100%. Заказчики, обратите внимание на этого исполнителя! Не пожалеете!
Ответный отзыв
Четко поставленная задача, своевременная оплата, очень приятные впечатления от общения. Буду рад продолжению сотрудничества. Побольше таких заказчиков, как Анастасия.
$5
8 баллов
13 лет назад
Отличная работа! Очень довольна! Грамотно и четко по тз, и главное, что уникально! Благодарю и рекомендую!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик. Четко поставленная задача, своевременная оплата. Очень приятные впечатления. С удовольствием буду сотрудничать в будущем.
$2
10 баллов
13 лет назад
Господа заказчики! Всем рекомендую сотрудничество с этим замечательным фрилансером! В рекордно сжатые сроки смог выполнить огромный объем работы. Грамотные и интересные тексты на выходе. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Буду дальше с ним сотрудничать, так как хороших специалистов довольно мало!
Ответный отзыв
Замечательный заказчик, работать одно удовольствие. Надеюсь это сотрудничество будет не последним.