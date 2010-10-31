Господа заказчики! Всем рекомендую сотрудничество с этим замечательным фрилансером! В рекордно сжатые сроки смог выполнить огромный объем работы. Грамотные и интересные тексты на выходе. От сотрудничества остались только положительные эмоции. Буду дальше с ним сотрудничать, так как хороших специалистов довольно мало!