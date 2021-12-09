Python Web Developer

Три года коммерческого опыта, сейчас работаю на проекте SberDevices и рассматриваю подработку по 2-4 часа по вечерам, в выходные

Основной технологический стек: Python3, Django DRF, Flask, FastApi, PostreSQL, Sqlalhemy, MongoDB, Git, Docker, JS, Vue

Примеры проектов на заказ: в рамках проекта https://recyclehub.ru был главным и единственным бэкэнд разработчиком проекта. В рамках этого проекта реализовал админку на react-admin (https://admin.recyclehub.ru) а так же главную страницу (https://recyclehub.ru) на vue-js (к сожалению заказчик переехал на другой сервер и выключил всю фронтовую часть, но если спросите я с покажу локально).

Чем хочу заниматься: вебом, писать апи, дорабатывать фронтовую часть

Мой гит: https://github.com/intsynko

Рабочий опыт можно посмотреть на хабре: https://career.habr.com/kostya-intsyn