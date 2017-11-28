Разработка дизайн проектов интерьеров жилых и общественных помещений, офисов, визуализация, архитектурное проектирования
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Гостиная, квартира, Московская область74 просмотра
- Гостиная-столовая в загородном доме75 просмотров
- Гостиная в загородном доме78 просмотров
- Спальня в загорордном доме83 просмотра
- Молодежное кафе в BoxCity Москва127 просмотров
- Офис в г. Москва123 просмотра
- Спальня основная_ master bedroom111 просмотров
- Частный дом московская область, кабинет159 просмотров
- Частный дом Московская область гостинная_столовая163 просмотра
- Студия Москва. спальня119 просмотров
- Студия Москва, гостинная122 просмотра
- Барбершоп су132 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
6 лет назад
Все хорошо
Ответный отзыв
Задача поставлена четко, оплата своевременная. Спасибо за приятную и продуктивную работу. Рекомендую.