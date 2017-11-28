inulea

Инна inulea

 
41 годРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Разработка дизайн проектов интерьеров жилых и общественных помещений, офисов, визуализация, архитектурное проектирования
Портфолио
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Отзывы заказчиков
ComplexLux
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Дизайн интерьера квартиры 120м2
Все хорошо
Задача поставлена четко, оплата своевременная. Спасибо за приятную и продуктивную работу. Рекомендую.
Ответный отзыв