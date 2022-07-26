Правки backend и frontend, верстка html5, разработка opencart.

👋Привет! Расскажу о себе

Уверенно владею HTML5, CSS3, js, query, PHP (middle), bootstrap 4, open cart 3.x.

Около 3 лет веду несколько сайтов на постоянной основе, есть опыт в лидогенерации (расскажу в лс), ссылками на свои работы делюсь в лс.

📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!

Обсудить поставленную задачу порой легче и быстрее созвонившись по скайпу. В процессе работы всегда на связи любым удобным для Вас способом.

 Готов обсуждать бюджет и условия работы

Вы не первый день в сервисе? Отлично, можем обойтись без предоплаты.

Увы с новорегами без предоплаты не работаю, так как часто люди пропадают после первого дня пользования сервисом.

Есть конкретный бюджет на проект? Давайте обсуждать!

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