Правки backend и frontend, верстка html5, разработка opencart.
👋Привет! Расскажу о себе
Уверенно владею HTML5, CSS3, js, query, PHP (middle), bootstrap 4, open cart 3.x.
Около 3 лет веду несколько сайтов на постоянной основе, есть опыт в лидогенерации (расскажу в лс), ссылками на свои работы делюсь в лс.
📞 С удовольствием пообщаюсь голосом!
Обсудить поставленную задачу порой легче и быстрее созвонившись по скайпу. В процессе работы всегда на связи любым удобным для Вас способом.
Готов обсуждать бюджет и условия работы
Вы не первый день в сервисе? Отлично, можем обойтись без предоплаты.
Увы с новорегами без предоплаты не работаю, так как часто люди пропадают после первого дня пользования сервисом.
Есть конкретный бюджет на проект? Давайте обсуждать!
Действие аккаунта приостановлено!