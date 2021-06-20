invisibletter

Данил Петрик invisibletter

 
23 годаУкраина/Днепр
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
ВЕБ-дизайнер🔥

Немного о себе 

Привет, меня зовут Данил, мне 19 лет и я веб-дизайнер. Живу я в Украине, город Днепр.

Цены и сроки разработки 🤝

Дизайн веб-сайта

  • Главная страница – $70
  • Адаптив главной страницы – $20
Сроки разработки:

Главная страница – 2-3 дня

Адаптив главной страницы – 1-2 дня

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  • Внутренняя страница – $30
  • Адаптив внутренней страницы – $15
Сроки разработки:

Внутренние страницы – по 2-3 страницы в день

Адаптив внутренних страниц – по 2-3 страницы в день

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Дизайн Landing Page

  • До 6 экранов / блоков – $70
  • 7-8 экранов / блоков – $90
  • 9-10 экранов / блоков – $100
  • Больше 10 экранов / блоков - каждый последующий блок + $10
  • Адаптив Landing Page – $20
Сроки разработки:

Landing Page – 3-4 дня

Адаптив Landing Page – 1-2 дня под все 2 разрешения

Работаю по предоплате в 50%

Про адаптив 

Сюда входит 2 разрешения – Планшеты:  768 px, Смартфоны:  360 px

Портфолио