ВЕБ-дизайнер🔥

Немного о себе 

Привет, меня зовут Данил, мне 19 лет и я веб-дизайнер. Живу я в Украине, город Днепр.

Цены и сроки разработки 🤝

Дизайн веб-сайта

Главная страница – $70

Адаптив главной страницы – $20

Сроки разработки:

Главная страница – 2-3 дня

Адаптив главной страницы – 1-2 дня

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Внутренняя страница – $30

Адаптив внутренней страницы – $15

Сроки разработки:

Внутренние страницы – по 2-3 страницы в день

Адаптив внутренних страниц – по 2-3 страницы в день

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Дизайн Landing Page

До 6 экранов / блоков – $70

7-8 экранов / блоков – $90

9-10 экранов / блоков – $100

Больше 10 экранов / блоков - каждый последующий блок + $10

Адаптив Landing Page – $20

Сроки разработки:

Landing Page – 3-4 дня

Адаптив Landing Page – 1-2 дня под все 2 разрешения

Работаю по предоплате в 50%

Про адаптив 