ВЕБ-дизайнер🔥
Немного о себе
Привет, меня зовут Данил, мне 19 лет и я веб-дизайнер. Живу я в Украине, город Днепр.
Цены и сроки разработки 🤝
Дизайн веб-сайта
- Главная страница – $70
- Адаптив главной страницы – $20
Главная страница – 2-3 дня
Адаптив главной страницы – 1-2 дня
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- Внутренняя страница – $30
- Адаптив внутренней страницы – $15
Внутренние страницы – по 2-3 страницы в день
Адаптив внутренних страниц – по 2-3 страницы в день
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Дизайн Landing Page
- До 6 экранов / блоков – $70
- 7-8 экранов / блоков – $90
- 9-10 экранов / блоков – $100
- Больше 10 экранов / блоков - каждый последующий блок + $10
- Адаптив Landing Page – $20
Landing Page – 3-4 дня
Адаптив Landing Page – 1-2 дня под все 2 разрешения
Работаю по предоплате в 50%
Про адаптив
Сюда входит 2 разрешения – Планшеты: 768 px, Смартфоны: 360 px
Портфолио
- Дизайн VPN приложения79 просмотров
- English school language74 просмотра
- Спортивный клуб "Лидер"64 просмотра