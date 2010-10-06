iolitm

Гарик iolitm

 
50 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Bazilevskyi
Антон 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Нужен логотип и фирменный стиль
Очень хорошо сработались с Игорем. Общительный, положительный заказчик, понимает что хочет получить, с чувством юмора... побольше бы таких.... оплата своевременная и щедрая)
Работа была сделана вовремя и с надлежащим качеством.За переделки дополнительные навороты денег не взял. рекомендую.+78127158899 https://www.iolitm.ru Компания << ИОЛИТ М >> предлагает Вам рассмотреть предложение о сотрудничестве .Наши клиенты – это предприятия нефтехимического производства ,энергетики и строительной индустрии, гидросооружений все, кто использует металлоконструкции . ООО «ИОЛИТ М» к настоящему моменту изготовляет следующие изделия : Металлоконструкции для жилищного и производственного строительства Опоры трубопроводов Подвески по ГОСТ ,а так же по ОСТ Блоки пружинные ,блоки хомутовые для подвесок ТЭС и АЭС Нестандартные металлоконструкции по типовым чертежам заказчика и по собственным чертежам. Каркасы промышленных зданий Ёмкостное оборудование Лестницы ,ограждения, перила , козырьки . Анкерные болты и закладные по типовым проектам Анкерные тяги Траверсы ТМ. ТН Арматурные каркасы Контейнера для ТБО
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