Работа была сделана вовремя и с надлежащим качеством.За переделки дополнительные навороты денег не взял. рекомендую.+78127158899 https://www.iolitm.ru
Компания << ИОЛИТ М >> предлагает Вам рассмотреть предложение о сотрудничестве .Наши клиенты – это предприятия нефтехимического производства ,энергетики и строительной индустрии, гидросооружений все, кто использует металлоконструкции .
ООО «ИОЛИТ М» к настоящему моменту изготовляет следующие изделия :
Металлоконструкции для жилищного и производственного строительства
Опоры трубопроводов Подвески по ГОСТ ,а так же по ОСТ
Блоки пружинные ,блоки хомутовые для подвесок ТЭС и АЭС
Нестандартные металлоконструкции по типовым чертежам заказчика и по собственным чертежам.
Каркасы промышленных зданий
Ёмкостное оборудование
Лестницы ,ограждения, перила , козырьки .
Анкерные болты и закладные по типовым проектам
Анкерные тяги
Траверсы ТМ. ТН
Арматурные каркасы
Контейнера для ТБО