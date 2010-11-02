Нужен логотип и фирменный стиль

Здравствуйте! На днях открываем студию красоты и релаксации "Apriori" . Необходимо разработать логотип. Примерную концепцию я знаю, есть даже готовые клипарты. Нужно только разработать общий фирменный стиль : то есть дизайн вывески, визиток и рекламных буклетов, на ...