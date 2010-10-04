Нужен логотип

Товарищи логомейкеры требуется нарисовать логотип для сайта www.dejurka.info (он пустой пока)

Название ресурса следующее: Информационно-социальная сеть сотрудников милиции - ДЕЖУРКА

Идея: на ресурсе будет представлена правовая и не только информация + соц сетка для общения.

Честно говоря особых идей нет как должен выглядеть лого, может у вас есть? предлагайте и говорите цену, рисуйте.

Прошу цену не набивать ибо ресурс будет совсем не коммерческий.

Жду вас в аське. 559452312

П.С. За лого последует дизайн.