Успешный маркетинг = стратегический подход + эффективные коммуникации

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Добрый день! Я Маркетолог, специалист по маркетинговым коммуникациям и стратег.

Чем я могу быть полезна?

Я приведу в ваш бизнес клиентов. На сегодня мой рекорд 138 рублей за клиента при среднем чеке около 1000 руб. Я хочу побить его. Возможно, с помощью вашей компании.

Я предлагаю единственный верный и самый прямой путь к клиентам - комплексный подход, построенный на единой стратегии. Так, у вас будут работать ВСЕ каналы трафика, а не одни соц сети или контекст.

Если вы за серьезный подход к маркетингу, мы сработаемся.

Немного обо мне.

Профильное образование (магистратура) и 4 года работы в маркетинге позволяют мне составлять успешные стратегии по привлечению различных сегментов клиентов с помощью самых разных каналов трафика.

Я работала на рынках В2С и В2В; с производителями и в сфере услуг; с компаниями из самых разных сфер: были и строители элитной недвижимости, и производитель спортивного и реабилитационного оборудования, и медицинский центр. Одни из них только открывались, другие существовали на рынке уже очень долго. Такой разношерстный опыт, вкупе с сильной базой (профильное образование – магистратура по направлению маркетинг) позволяют мне составлять целые стратегии по привлечению самых разных клиентов с самых разных каналов трафика и реализовывать их. Я знаю, что делаю, а не блуждаю по лабиринтам, в поисках выхода, уповая на удачу.

Самую лучшую стратегию нельзя осуществить без качественного, цепляющего текста. К счастью, я пишу именно такие тексты. В этом мне помогает 10-летний опыт и образование в сфере журналистики (бакалавриат). За это время я написала сотни текстов от экспертных лонгридов до текстов для рассылки и даже очерков (пока работала журналистом).

Никаких волшебных палочек и танцев с бубнами. Просто комплексный подход, качественный копирайтинг, аналитика, планирование и адекватность исполнителя.

Список того, в чем я могу вам помочь достаточно большой, несколько примеров:

- Разработка маркетинговой стратегии и ее реализация,

- анализ рынка, конкурентов, целевой аудитории и т.д.,

- разработка комплекса маркетинговых коммуникаций и digital-стратегии (выбор наиболее интересных источников трафика и составление стратегии по ним),

- копирайтинг (прототипы landing page, тексты для сайта, рассылок, соц.сетей, продающие тексты, контент-маркетинг и т.д.),

- SMM (разработка стратегии, ведение сообщества).

Связаться со мной можно в Skype: iorlova33, Viber: + 7 909 093 90 61 или по почте: [email protected]