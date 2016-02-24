ira_dymova

Ирина Дымова ira_dymova

 
30 летУкраина/Бердянск
8 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
web-coder.com.ua - мое портфолио работ. Как начинающий верстальщик готова работать качественно, недорого и ради опыта.

Знания, умения, навыки:

  • блочная фиксированная/адаптивная верстка;
  • HTML5, CSS3;
  • jQuery, AJAX, Cycle;
  • нарезка макета в Photoshop;
  • кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+);
  • соблюдение стандартов W3C;
  • сео-дружественный комментированный код.

Цены на услуги:

в силу того, что я вплотную занимаюсь версткой полгода, цены на мои услуги в зависимости от сложности сайта составляют: сайт без анимации 1-2 дня работы (без слайдеров, всплывающего меню, галерей) 7$ - главная страница, 3$ - внутренние; сайт с анимацией 3-4дня (слайдеры, всплывающее меню, галереи фото) 14$ - главная, 6$ - внутренние.
HTMLjQueryAjaxPhotoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
Timstroy
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Редактирование страницы сайта
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