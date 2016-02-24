web-coder.com.ua - мое портфолио работ. Как начинающий верстальщик готова работать качественно, недорого и ради опыта.
Знания, умения, навыки:
- блочная фиксированная/адаптивная верстка;
- HTML5, CSS3;
- jQuery, AJAX, Cycle;
- нарезка макета в Photoshop;
- кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+);
- соблюдение стандартов W3C;
- сео-дружественный комментированный код.
Цены на услуги:в силу того, что я вплотную занимаюсь версткой полгода, цены на мои услуги в зависимости от сложности сайта составляют: сайт без анимации 1-2 дня работы (без слайдеров, всплывающего меню, галерей) 7$ - главная страница, 3$ - внутренние; сайт с анимацией 3-4дня (слайдеры, всплывающее меню, галереи фото) 14$ - главная, 6$ - внутренние.
Портфолио
- Верстка сайта по PSD шаблону129 просмотров
- Верстка сайта Bussines136 просмотров
- Верстка сайта Гармония климата115 просмотров
- Верстка сайта Кровельные работы100 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!