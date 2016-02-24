web-coder.com.ua - мое портфолио работ. Как начинающий верстальщик готова работать качественно, недорого и ради опыта.

Знания, умения, навыки:

блочная фиксированная/адаптивная верстка;

HTML5, CSS3;

jQuery, AJAX, Cycle;

нарезка макета в Photoshop;

кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+);

соблюдение стандартов W3C;

сео-дружественный комментированный код.

Цены на услуги:

в силу того, что я вплотную занимаюсь версткой полгода, цены на мои услуги в зависимости от сложности сайта составляют: сайт без анимации 1-2 дня работы (без слайдеров, всплывающего меню, галерей) 7$ - главная страница, 3$ - внутренние; сайт с анимацией 3-4дня (слайдеры, всплывающее меню, галереи фото) 14$ - главная, 6$ - внутренние.