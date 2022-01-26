Фотошоп, MySql, C#, Тестирование сайтов и приложений
Закончила уфимский колледж статистики, информатики, и вычислительной техники с красным дипломом по специальности «Программирование в компьютерных системах», сейчас продолжаю обучение в Московском университете МИРЭА.
Большой опыт работы в фотошопе (обработка фото/создание лёгких логотипов или картинок, визитки), а также в некоторых векторных редакторах
Хорошо знаю MySql, работала в Workbench и PhpMyAdmin
Могу создать простое десктопное или мобильное Android-приложение на языке С# (Xamarin), которые будут взаимодействовать с вашей базой данных
Есть опыт в тестировании и написании тест-кейсов
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3 года назад
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