iracher

Ирина iracher

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Фотошоп, MySql, C#, Тестирование сайтов и приложений

Закончила уфимский колледж статистики, информатики, и вычислительной техники с красным дипломом по специальности «Программирование в компьютерных системах», сейчас продолжаю обучение в Московском университете МИРЭА.

Большой опыт работы в фотошопе (обработка фото/создание лёгких логотипов или картинок, визитки), а также в некоторых векторных редакторах

Хорошо знаю MySql, работала в Workbench и PhpMyAdmin

Могу создать простое десктопное или мобильное Android-приложение на языке С# (Xamarin), которые будут взаимодействовать с вашей базой данных

Есть опыт в тестировании и написании тест-кейсов

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Отзывы заказчиков

adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
$13
10 баллов
3 года назад
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