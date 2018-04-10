irahoshenko

Ирина irahoshenko

 
51 год
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Специалист по рекламе в РСЯ

Меня зовут, Ирина Хощенко (https://vk.com/id347008070) .

Я, дебютирующий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прошла тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, тщательно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их

внедрить для Вас бесплатно. То есть, я предлагаю настроить Вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе. Как Вам такое предложение? Предлагаю обсудить детальнее.

Отзывы заказчиков

serglead
Сергей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1
10 баллов
7 лет назад
Настроить 1 РСЯ
Ирина выполнила всю работу в срок. Бонусом написала названия к объявлениям, за что отдельное спасибо. Рекомендую её к сотрудничеству!
Приятно сотрудничать, все вопросы решаются очень быстро и качественно. Оплата в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв