iramihrenina

Ирина iramihrenina

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Ира / монтаж видео &#127909;

Моя основная деятельность - работа с фото и видео материалом 

Делаю монтаж видео любой сложности с учетом пожеланий клиента. Начиная от создания простых атмосферных видео до более сложных и необычных - анимации, стоп- моушен, хромакей, работа со слоями/масками, наложение, летающие предметы, вовлекающие игры и многое другое  Примеры работ также есть , ссылка - https://drive.google.com/drive/folders/1FBQ7V8Is7tPHgXPwnrqGG9jIj-bpNDGn

Освоила курсы Videomood. 

Кроме этого, помогу с идеями, креативом, обработкой и качественно составлю визуал для вашего блога ( личный, информационный , продающий). 

Буду рада сотрудничеству