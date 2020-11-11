iramihrenina

Ира / монтаж видео 🎥

Моя основная деятельность - работа с фото и видео материалом

Делаю монтаж видео любой сложности с учетом пожеланий клиента. Начиная от создания простых атмосферных видео до более сложных и необычных - анимации, стоп- моушен, хромакей, работа со слоями/масками, наложение, летающие предметы, вовлекающие игры и многое другое  Примеры работ также есть , ссылка - https://drive.google.com/drive/folders/1FBQ7V8Is7tPHgXPwnrqGG9jIj-bpNDGn

Освоила курсы Videomood.

Кроме этого, помогу с идеями, креативом, обработкой и качественно составлю визуал для вашего блога ( личный, информационный , продающий).

Буду рада сотрудничеству