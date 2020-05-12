iren_freya777

Меня зовут Ирэн, мне 31 год и я писатель))

Не так давно успешно начала заниматься написанием "продающих текстов", SEO статей, рерайтингом и, в принципе, написать курсовую, для меня тоже не составит особого труда.

Много лет проработала в ресторанном бизнесе, и в результате поднаторела в области психологии. Вся моя жизнь была связана с литературой и текстами (ранние годы - главный редактор школьной газеты, чтец стихов, далее работа маркетологом)

Безумно люблю кошек, но умирать в окружении 40 хвостатых пушистиков не собираюсь))

Верю, что однажды напишу пару бестселлеров и куплю свой личный остров))