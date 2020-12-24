Графический 2D дизайнер
"Космодизайнер: беру идеи из параллельной реальности"
· Создаю логотипы и фирменные стили с нуля, комплексно оформляю профили и группы в соцсетях
· Работаю с растровой и векторной графикой
· Занимаюсь индивидуальной разработкой с учетом Ваших пожеланий
· Работаю удаленно с разными городами России уже более 3х лет
· Работаю официально (режим НО: НПД, "самозанятый")
· Образование – высшее «дизайн» + курсы доп.профили «дизайн»
· САЙТ https://graphic24.net/ , Insta https://www.instagram.com/irena_tre/?hl=ru,ВК https://vk.com/graphic_designs
Я строю персональный бренд, а значит, работаю на репутацию и имидж. Обращайтесь!
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Портфолио
- Оформление профиля "В ОБЛАКАХ" (набор на продажу)77 просмотров
- Логотип для сети кофеен "HEMP COFFEE"72 просмотра
- Логотип и баннер для языковой студии "БРИТАНЕЦ"99 просмотров
- Логотип и другое для свадебной студии "EVA BRIDE"76 просмотров
- Оформление группы ВК "Клуб умных путешественников"60 просмотров
- Ознакомительная подборка "Логотипы от IRENA_TRE"47 просмотров
- Фирменный стиль для иллюзиониста38 просмотров
- Фирменный стиль для доставки пиццы "Кусь"50 просмотров