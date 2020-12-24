irenatre

Ирина irenatre

 
32 года
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Графический 2D дизайнер

"Космодизайнер: беру идеи из параллельной реальности"

·       Создаю логотипы и фирменные стили с нуля, комплексно оформляю профили и группы в соцсетях

·       Работаю с растровой и векторной графикой

·       Занимаюсь индивидуальной разработкой с учетом Ваших пожеланий

·       Работаю удаленно с разными городами России уже более 3х лет

·       Работаю официально (режим НО: НПД, "самозанятый")

·       Образование – высшее «дизайн» + курсы доп.профили «дизайн»

·       САЙТ https://graphic24.net/ , Insta https://www.instagram.com/irena_tre/?hl=ru,ВК https://vk.com/graphic_designs

Я строю персональный бренд, а значит, работаю на репутацию и имидж. Обращайтесь!

Портфолио