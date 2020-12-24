Графический 2D дизайнер

"Космодизайнер: беру идеи из параллельной реальности"

· Создаю логотипы и фирменные стили с нуля, комплексно оформляю профили и группы в соцсетях

· Работаю с растровой и векторной графикой

· Занимаюсь индивидуальной разработкой с учетом Ваших пожеланий

· Работаю удаленно с разными городами России уже более 3х лет

· Работаю официально (режим НО: НПД, "самозанятый")

· Образование – высшее «дизайн» + курсы доп.профили «дизайн»

· САЙТ https://graphic24.net/ , Insta https://www.instagram.com/irena_tre/?hl=ru,ВК https://vk.com/graphic_designs

Я строю персональный бренд, а значит, работаю на репутацию и имидж. Обращайтесь!