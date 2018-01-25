HTML верстка сайтов. Адаптивная кроссбраузерная верстка
Личный сайт-портфолио: https://irene.beliarh.net/
По образованию - техник-программист.
Имеется опыт работы фрилансером - выполняла заказы на вёрстку, адаптирование и переделывание сайтов.
Также занимаюсь веб-дизайном. Постоянно самообучаюсь, набираю опыт и познаю новое. Считаю, что главное в работе - приобретение опыта и совершенствование в своем деле.
Преимущественно занимаюсь HTML-версткой.
GitHub: https://github.com/irene-97
ВКонтакте: https://vk.com/irene_97
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Верстка сайта магазина "МДЧ"115 просмотров
Отзывы заказчиков
$43
8 баллов
6 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!