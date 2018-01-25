irene-97

Ирина Артемова irene-97

 
26 летРоссия/Ульяновск
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
HTML верстка сайтов. Адаптивная кроссбраузерная верстка

Личный сайт-портфолио:  https://irene.beliarh.net/

По образованию - техник-программист.

Имеется опыт работы фрилансером - выполняла заказы на вёрстку, адаптирование и переделывание сайтов. 

Также занимаюсь веб-дизайном. Постоянно самообучаюсь, набираю опыт и познаю новое. Считаю, что главное в работе - приобретение опыта и совершенствование в своем деле. 

Преимущественно занимаюсь HTML-версткой.

GitHub: https://github.com/irene-97

ВКонтакте: https://vk.com/irene_97

Behance: https://www.behance.net/irene_atremova

Верстка сайтаHTML
Портфолио
Отзывы заказчиков
marcoxodoff
44 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$43
8 баллов
6 лет назад
Доработка дизайна сайта-одностраничника
Отзыв недоступен.
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