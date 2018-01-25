HTML верстка сайтов. Адаптивная кроссбраузерная верстка

Личный сайт-портфолио: https://irene.beliarh.net/

По образованию - техник-программист.

Имеется опыт работы фрилансером - выполняла заказы на вёрстку, адаптирование и переделывание сайтов.

Также занимаюсь веб-дизайном. Постоянно самообучаюсь, набираю опыт и познаю новое. Считаю, что главное в работе - приобретение опыта и совершенствование в своем деле.

Преимущественно занимаюсь HTML-версткой.

GitHub: https://github.com/irene-97

ВКонтакте: https://vk.com/irene_97

Behance: https://www.behance.net/irene_atremova