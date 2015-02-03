irene_1986

Ирина Гритченко irene_1986

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводчик

Здравствуйте, уважаемые работодатели!

Я — начинающий фрилансер. Имею высшее педагогическое образование (факультет иностранной филологии).

Мой профиль - переводы текстов любой тематики с английского на русский/украинский и наоборот. Ответственность, пунктуальность и конечно же качество —  это то, что я могу гарантировать Вам при сотрудничестве. 

Копирайт/рерайт для меня пока новая сфера деятельности, но в силу филологического образования опыт написания текстов/статей разной тематики имеется. Буду рада сотрудничеству! 

Переводы
нет отзывов
$1/час
от $1от 3 часов
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