Переводчик
Здравствуйте, уважаемые работодатели!
Я — начинающий фрилансер. Имею высшее педагогическое образование (факультет иностранной филологии).
Мой профиль - переводы текстов любой тематики с английского на русский/украинский и наоборот. Ответственность, пунктуальность и конечно же качество — это то, что я могу гарантировать Вам при сотрудничестве.
Копирайт/рерайт для меня пока новая сфера деятельности, но в силу филологического образования опыт написания текстов/статей разной тематики имеется. Буду рада сотрудничеству!
Переводы
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$1/час
от $1от 3 часов
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