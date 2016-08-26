irina__k

Ирина irina__k

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Мой секрет долгой и здоровой жизни в постоянной работе. Работа даёт мне смысл жить дальше.

Здравствуйте!Предлагаю свои услуги. Выполняю всё качественно и быстро, сразу же исправляю какие-либо недочеты по работе, сдаю в сроки. Готова разбираться в новых темах, с ответственностью подхожу к каждой работе, на меня можно рассчитывать. Аккаунт новый, поэтому не продвинут, Вы в праве сомневаться. Но если рискнете работать со мной - не пожалеете. Обсудим всю информацию по работе и нюансы быстро и без проблем. Надеюсь на сотрудничество. С уважением, Ирина.

Отзывы заказчиков

Kaimaan
41 год
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Требуется копирайт.
Написание статей
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!