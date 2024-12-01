Всем привет .
Профессионально и качественно создаю современные лендинги, сайты-визитки, многостраничные сайты.
Работаю с системой WordPress
Усовершенствую, доработаю уже существующие сайты .
Регистрирую хостинг и домен, установлю его на сайт .
Адаптирую сайт к мобильным устройствам.
После сдачи сайта предоставим двухнедельное техническое сопровождение.
Я вам подхожу, потому что я знаю, как создать современный сайт, который выгодно представит Вас и вашу компанию.
Ответственно отношусь к работе.
Портфолио
- Лендинг для дизайн студии интерьеранет просмотров
- Многостраничный мультиязычный сайт для психолога.нет просмотров
- Лендінг для танцювальної студіїнет просмотров
- Корпоративный сайт для агро компании.нет просмотров
- Сайт визитка для косметолога эстетиста4 просмотра
Сайты «под ключ»
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