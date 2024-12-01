irina_kravetc

Ірина irina_kravetc

 
37 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
5 месяцев назад

Всем привет .

Профессионально и качественно создаю современные лендинги, сайты-визитки, многостраничные сайты.

Работаю с системой WordPress

Усовершенствую, доработаю уже существующие сайты .

Регистрирую хостинг и домен, установлю его на сайт .

Адаптирую сайт к мобильным устройствам.

После сдачи сайта предоставим двухнедельное техническое сопровождение.

Я вам подхожу, потому что я знаю, как создать современный сайт, который выгодно представит Вас и вашу компанию.

Ответственно отношусь к работе.

Сайты «под ключ»
нет отзывов
$3/час
от $100от 7 дней
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