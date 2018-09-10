Письменные переводы (английский и итальянский языки)

Выполняю письменные переводы любой сложности и любого размера, рассмотрю предложения долгосрочного сотрудничества. Возможна работа в выходные и праздничные дни.

Опыт работы: более 25 лет письменных и устных переводов: устные переводы в судах, официальных инстанциях. Письменно: официальные и личные документы, тексты юридической и медицинской направленности, Научные тексты по биологии и почвоведению, финансам и экономике, химии и физике, статьи по строительству, компьютерной тематике (железо и софт), информатике и IT . Технические переводы и художественные тексты.

Опыт преподавательской работы в языковой гимназии, в вузе (факультет биологии, факультет иностранных языков), индивидуальные занятия (возраст от 4 до 30+), подготовка к ЕГЭ по английскому языку. Преподаю английский язык по скайпу, на платформе Vimbox (Skyeng).

Отличное владение английским языком, грамотный русский язык. Работаю в MS Office (Word, Exel, Power Point), Open Office, Adobe Photoshop, Adobe Reader, Deja Vu.

Форматы файлов: pdf, rtf, doc, jpg, jpeg, png, bmp, gif, tif, odt, xls, ppt, fb2, djvu, рассмотрю другие форматы.

Аккуратна, ответственна. Автоматизированные средства перевода не использую.

Образование:

1998 - 2001 г.г. Ростовский-на-Дону Государственный Экономический Университет "РИНХ", Финансово-экономический институт, специальность: "финансы и кредит"

1991 - 1995 г.г. Ростовский Государственный Педагогический Университет, факультет иностранных языков, специальность: "иностранный язык - английский" (диплом с отличием)

1985 - 1990 г.г. Ростовский Государственный Университет (ныне ЮФУ), биолого-почвенный факультет, специальность: "Агрохимия и почвоведение" (диплом с отличием)

Дополнительное образование и повышение квалификации:

2016 - Международный экзамен ТКТ (Cambridge), все три модуля на высший балл.

2015 - Российско-итальянский культурный центр "Данте Алигьери", курс итальянского языка, уровень В1.

2010 г. Институт экономики и внешнеэкономических связей ЮФУ, Курсы повышения квалификации "Финансовый анализ" и "Налоги и налогообложение"

июль 2009 - Институт Профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, присвоена квалификация профессионального бухгалтера-главного бухгалтера, бухгалтера-эксперта (консультанта).

февраль-июль 2009 г. Институт экономики и внешнеэкономических связей ЮФУ, программа подготовки и аттестации профессиональных бухгалтеров ИПБ России.

2008 г. Институт экономики и внешнеэкономических связей ЮФУ, Курс "Бухгалтерский учет и налогообложение"

2008 г. учебный центр "Дара", г. Ростов-на-Дону, курс "Сметное дело со знанием прикладных программ".

2000 г. Школа "ЕШКО", курс "Итальянский для среднего уровня".

Условия сотрудничества с заказчиком:

Стоимость работы - по договоренности.

Возможен небольшой бесплатный тестовый перевод.

Оплата денежным переводом на счет в банке, наличными, Web-money, Western Union