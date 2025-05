Hey there.

I'm Social Media Manager. I've been living in the US for a year. Have some experience in social media. I'd love to work with you, as soon as possible. Contact me +17206719333!

Привіт. Я СММ спеціаліст, маю досвід до 1 року. Я буду рада працювати з вами якомога швидше. Напишіть мені.