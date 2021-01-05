Webdesigner

Приветствую!Меня зовут Ирина и я UX/UI дизайнер 10 лет.

Имею большой опыт в в создании Website, landings, ecommerce. За 10 лет нарисовала 200+ шаблонов магазинов, вебсайтов, лендингов. Принимала участие в разработке высоконагруженного мультиязычного B2B/B2C маркетплейса, для US/Europe markets. Моя часть работы заключалась в проектировании UX/UI страниц, админки ( дашбордов) для вендоров и клиентов, маркетинговых материалов.

Работала над дизайном образовательной платформы по поиску школ и университетов Великобритании.

https://www.studentinfo.net

https://isacdirect.com

Красивый, качественный и удобный UX & UI дизайн:

Интернет магазинов

Лендингов

Сайтов

Маркетинговой продукции

Блогов и новостных порталов

Дашбордов

Мобильных приложений

Мое портфолио

https://www.behance.net/irinakmn9147

Знания, умения, навыки

User Interface

Responsive Design

Product Design

User Experience

Mobil Design

Prototyping

Figma

Adobe Photoshop

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Получаю и обговариваем ТЗ

Предоплата 30-50% от суммы проекта, можно поэтапно.

Предоставлю несколько вариантов дизайна на выбор.

Дорабатываю выбранный дизайн, готовлю к верстке.

Высылаю скрин готовой работы и при переводе остатка суммы оплаты высылаю исходники.

Цены и сроки:

Лендинги

До 8 блоков: 250$ Срок выполнения 2-3 дня. Адаптив для планшета и мобильного 150$. В случае необходимости добавить еще блок он оплачивается 30$ каждый.

Сайты

Home page: 200$ Срок выполнения 2 дня.

Subpages (страницы): 40-60$ каждая ( обсуждаем*)

Доступна:

Tел: +380633074160

Skype: irinakiryanova