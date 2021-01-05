Приветствую!Меня зовут Ирина и я UX/UI дизайнер 10 лет.
Имею большой опыт в в создании Website, landings, ecommerce. За 10 лет нарисовала 200+ шаблонов магазинов, вебсайтов, лендингов. Принимала участие в разработке высоконагруженного мультиязычного B2B/B2C маркетплейса, для US/Europe markets. Моя часть работы заключалась в проектировании UX/UI страниц, админки ( дашбордов) для вендоров и клиентов, маркетинговых материалов.
Работала над дизайном образовательной платформы по поиску школ и университетов Великобритании.
Красивый, качественный и удобный UX & UI дизайн:
- Интернет магазинов
- Лендингов
- Сайтов
- Маркетинговой продукции
- Блогов и новостных порталов
- Дашбордов
- Мобильных приложений
Мое портфолио
https://www.behance.net/irinakmn9147
Знания, умения, навыки
- User Interface
- Responsive Design
- Product Design
- User Experience
- Mobil Design
- Prototyping
- Figma
- Adobe Photoshop
Начать сотрудничество
- Получаю и обговариваем ТЗ
- Предоплата 30-50% от суммы проекта, можно поэтапно.
- Предоставлю несколько вариантов дизайна на выбор.
- Дорабатываю выбранный дизайн, готовлю к верстке.
- Высылаю скрин готовой работы и при переводе остатка суммы оплаты высылаю исходники.
Цены и сроки:
Лендинги
До 8 блоков: 250$ Срок выполнения 2-3 дня. Адаптив для планшета и мобильного 150$. В случае необходимости добавить еще блок он оплачивается 30$ каждый.
Сайты
Subpages (страницы): 40-60$ каждая ( обсуждаем*)
Доступна:
Tел: +380633074160
Skype: irinakiryanova
Портфолио
- Проект по подбору образования в UK57 просмотров
- Проект по подбору образования в Великобритании58 просмотров
- Ecommerce template54 просмотра
- Website template101 просмотр
- Ecommerce template41 просмотр