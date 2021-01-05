irinakmn

Ирина irinakmn

 
43 года
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Webdesigner

Приветствую!Меня зовут Ирина и я UX/UI дизайнер 10 лет.

Имею большой опыт в в создании Website, landings, ecommerce. За 10 лет нарисовала  200+ шаблонов магазинов, вебсайтов, лендингов. Принимала участие в разработке высоконагруженного мультиязычного B2B/B2C маркетплейса, для US/Europe markets. Моя часть работы заключалась в проектировании UX/UI страниц, админки ( дашбордов) для вендоров и клиентов, маркетинговых материалов.

Работала над дизайном образовательной платформы по поиску школ и университетов Великобритании.

https://www.studentinfo.net

https://isacdirect.com

Красивый, качественный и удобный UX & UI дизайн: 

  • Интернет магазинов
  • Лендингов
  • Сайтов
  • Маркетинговой продукции
  • Блогов и новостных порталов
  • Дашбордов
  • Мобильных приложений

Мое портфолио

https://www.behance.net/irinakmn9147

Знания, умения, навыки

  • User Interface
  • Responsive Design
  • Product Design
  • User Experience
  • Mobil Design
  • Prototyping
  • Figma
  • Adobe Photoshop

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    • Получаю и обговариваем ТЗ
    • Предоплата 30-50% от суммы проекта, можно поэтапно.
    • Предоставлю несколько вариантов дизайна на выбор.
    • Дорабатываю выбранный дизайн, готовлю к верстке.
    • Высылаю скрин готовой работы и при переводе остатка суммы оплаты высылаю исходники.

    Цены и сроки:

    Лендинги

    До 8 блоков: 250$  Срок выполнения 2-3 дня. Адаптив для планшета и мобильного 150$. В случае необходимости добавить еще блок он оплачивается 30$ каждый.

    Сайты

      Home page: 200$ Срок выполнения 2 дня. 

      Subpages (страницы): 40-60$ каждая ( обсуждаем*)

      Доступна:

      Tел: +380633074160

      Skype: irinakiryanova

      Портфолио

      Дизайн сайтов
      нет отзывов
      $15/час
      #3050