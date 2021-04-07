irinamak2021_

Ирина irinamak2021_

 
54 годаУкраина/Новогродовка
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Копирайтер
  • уверенный пользователь компьютером
(Word, Internet, Power Point)
  • опыт в написании текстов разных форм и стилей
  • умение систематизировать и анализировать информацию
  • высокая работоспособность
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
super_jeans
Александр 
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
17 дней назад
$100
10 баллов
3 года назад
Описания фильмов для киносайта
Ирина - очень старательный и внимательный автор. Пишет легко и интересно, четко придерживается ТЗ, мелкие недочеты быстро исправляет. Рекомендую к сотрудничеству.
Очень приятно и комфортно работать с Александром: ТЗ даются конкретные, понятные. Спасибо Александру за терпеливое и внимательное ко мне, новичку, отношение!
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