Копирайтер
- уверенный пользователь компьютером
- опыт в написании текстов разных форм и стилей
- умение систематизировать и анализировать информацию
- высокая работоспособность
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$100
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
3 года назад
Ирина - очень старательный и внимательный автор. Пишет легко и интересно, четко придерживается ТЗ, мелкие недочеты быстро исправляет. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Очень приятно и комфортно работать с Александром: ТЗ даются конкретные, понятные. Спасибо Александру за терпеливое и внимательное ко мне, новичку, отношение!