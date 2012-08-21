Работать с заказчиком было комфортно. Всё - в рамках договоренностей. Оплата - в срок и тем способом, который был мне наиболее удобен. Надеюсь продолжить сотрудничество в будущем. Остальным авторам текстов не рекомендую - конкуренция мне не нужна:) а если серьезно, то в работе с этим заказчиком всё устроило.