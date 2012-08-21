irinamayorova

Ирина irinamayorova

 
38 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Резюме Майоровой И.С.

Специалист отдела рекламы и маркетинга ЗАО "МЕТТЭМ-Производство".

Спектр обязанностей:

- написание различного рода материалов (новости, статьи, обзоры, описания товаров, объявления, интервью, заметки и т.п.);

- разработка фирменного стиля компании;

- организация выставочной деятельности компании;

- разработка презентационных материалов компании;

- разработка рекламных кампаний.

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики.

В настоящий момент нахожусь в декретном отпуске, поэтому располагаю свободным временем для получения дополнительной удаленной работы.

Портфолио
Отзывы заказчиков
topwebmaster
Артем 
34 годаИзраиль
12 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Рерайт описаний для отелей
Ирина молодец. Очень оригинально и ответственно подошла к заданию. Сделала лучше чем ожидалось. Очень доволен.
Работать с заказчиком было комфортно. Всё - в рамках договоренностей. Оплата - в срок и тем способом, который был мне наиболее удобен. Надеюсь продолжить сотрудничество в будущем. Остальным авторам текстов не рекомендую - конкуренция мне не нужна:) а если серьезно, то в работе с этим заказчиком всё устроило.
Ответный отзыв