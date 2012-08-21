Резюме Майоровой И.С.
Специалист отдела рекламы и маркетинга ЗАО "МЕТТЭМ-Производство".
Спектр обязанностей:
- написание различного рода материалов (новости, статьи, обзоры, описания товаров, объявления, интервью, заметки и т.п.);
- разработка фирменного стиля компании;
- организация выставочной деятельности компании;
- разработка презентационных материалов компании;
- разработка рекламных кампаний.
Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, факультет журналистики.
В настоящий момент нахожусь в декретном отпуске, поэтому располагаю свободным временем для получения дополнительной удаленной работы.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
11 лет назад
Ирина молодец. Очень оригинально и ответственно подошла к заданию. Сделала лучше чем ожидалось. Очень доволен.
Ответный отзыв
Работать с заказчиком было комфортно. Всё - в рамках договоренностей. Оплата - в срок и тем способом, который был мне наиболее удобен. Надеюсь продолжить сотрудничество в будущем. Остальным авторам текстов не рекомендую - конкуренция мне не нужна:) а если серьезно, то в работе с этим заказчиком всё устроило.