Если ты в поисках стильного и современного, а главное продаваемого дизайна - ты по адресу!

Привет!

Основные мои специализации:

- логотипы ,

-визитки

-сертификаты

-открытки

-приглашения

-флаеры

-резюме

-плакаты

-буклеты

-афиши

Также оформляю инстаграм-магазины/странички и создаю контент.

Выполняю переводы текстов на языках :

-украинский

-русский

-английский.

Постоянные заказчики получают от меня бонусы. Правки выполняю всегда бесплатно согласно техническому заданию.

Мои гарантии:

Соблюдение сроков.

Качественная работа.

Разумные цены.

Доброжелательность, конструктивное общение.

Всегда на связи в мессенджерах.

Бесплатные правки и доведение до результата, который вам нужен.

Буду рада к сотрудничеству)