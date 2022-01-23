Ирина Сталева irinastalevairinastaleva
22 годаУкраина/Запорожье
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Если ты в поисках стильного и современного, а главное продаваемого дизайна - ты по адресу!
Привет!
Основные мои специализации:
- логотипы ,
-визитки
-сертификаты
-открытки
-приглашения
-флаеры
-резюме
-плакаты
-буклеты
-афиши
Также оформляю инстаграм-магазины/странички и создаю контент.
Выполняю переводы текстов на языках :
-украинский
-русский
-английский.
Постоянные заказчики получают от меня бонусы. Правки выполняю всегда бесплатно согласно техническому заданию.
Мои гарантии:
Соблюдение сроков.
Качественная работа.
Разумные цены.
Доброжелательность, конструктивное общение.
Всегда на связи в мессенджерах.
Бесплатные правки и доведение до результата, который вам нужен.
Буду рада к сотрудничеству)
Портфолио
- Скидка-визитка на вторую покупку17 просмотров
- Логотип для магазина одежды28 просмотров
- Визитки для инстаграм-магазина kittyshopsss35 просмотров
- Лого для инстаграм-магазина kittyshopsss41 просмотр