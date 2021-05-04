irinka120789

Веб-дизанер, дизайнер на Tilda

Добрый день!

Я достаточно на высоком уровне владею Figma и Tilda (в том числе Zero Block), а так же обладаю базовыми теоретическими знаниями в веб-дизайне. Люблю работать с типографикой - расширяю насмотренность в вариантах ее верстки.

Имею высшее образование в системном анализе и есть несколько реальных реализованных коммерческих проектов. А также очень много желания развиваться в направлении дизайна. Я не являюсь не только «рисовальщиком» красивых картинок, но и разрабатываю продуманный, логичный дизайн.

Обучалась Tilda в официальной школе Tilda (Tilda School). Пройден курс Tilda Pro.

На данный момент активно изучаю UX методики.

Мое резюме: https://www.notion.so/CV-81b61719dc6749d1b73b4804ca4acd0f

Behance: https://www.behance.net/irinka12071af1

Dribbble: https://dribbble.com/Irina_Belova