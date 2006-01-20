СРОЧНО! Работаем над большим проектом "не хватает рук". Требуется человек дизайнер, который может прикручивать к CMS дизайн. ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ОЧЕНЬ ЧАСТО ОБРАЩАЮТСЯ НЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ТО СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПРОЙТИ МАЛЕНЬКОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ. ПО ...
- $1000Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт18 лет назад
- $500
Срочно требуются программисты. (снова увеличиваем штат) Оплата хорошая. Но, если Вам типа мало 5 у.е. за написание рнр-майлсенд формы (20 мин. работы) то просьба не обращаться. Так же можем оплачивать хостингом, доменами, или давать скидки ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ.Закрыт18 лет назад
- $500
Требуются программисты, только те, которые не для денег работают - за идею. Оплата хорошая. Но, если Вам типа мало 5 у.е. за написание рнр-майлсенд формы (20 мин. работы) то просьба не обращаться.Закрыт18 лет назад
- $250
Требуется программист. Сразу хочется расставить все точки над "i". Предпочтение отдается человеку мыслящему, желающему работать за те деньги, на которые он реально способен работать, а не облачно-заоблачный чел, который только и мнит о том, как бы на ...Закрыт18 лет назад
- $250
Требуется переводчик немецкий языкПереводынет заявокЗакрыт18 лет назад
- $100
Требуется дизайнер, оплата, % от стоимости заказа.Прочеенет заявокЗакрыт18 лет назад
Требуется програмист для создания сайта. Обладаю технологией ведения торговли на рынке форекс. Хочу выложить ее в интернет. Требуется программист способный написать сайт на рнр или хтмл, для того, чтоб на этом сайте выложить технологию. Она не будет продаватся.. Она ...Веб-программирование27 заявокЗакрыт18 лет назад