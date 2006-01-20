irip_ua

V.A Nikolaev irip_ua

 
40 летУкраина/Евпатория
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Краток. Компромисен. Надежен.

Люблю работать за удовлетворяющие меня деньги.

  • Срочно требуется дизайнер, кодер

    $1000

    СРОЧНО! Работаем над большим проектом "не хватает рук". Требуется человек дизайнер, который может прикручивать к CMS дизайн. ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ОЧЕНЬ ЧАСТО ОБРАЩАЮТСЯ НЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ТО СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПРОЙТИ МАЛЕНЬКОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ. ПО ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • WEB-программист

    $500

    Срочно требуются программисты. (снова увеличиваем штат) Оплата хорошая. Но, если Вам типа мало 5 у.е. за написание рнр-майлсенд формы (20 мин. работы) то просьба не обращаться. Так же можем оплачивать хостингом, доменами, или давать скидки ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • WEB-программист

    $500

    Требуются программисты, только те, которые не для денег работают - за идею. Оплата хорошая. Но, если Вам типа мало 5 у.е. за написание рнр-майлсенд формы (20 мин. работы) то просьба не обращаться.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Программист

    $250

    Требуется программист. Сразу хочется расставить все точки над "i". Предпочтение отдается человеку мыслящему, желающему работать за те деньги, на которые он реально способен работать, а не облачно-заоблачный чел, который только и мнит о том, как бы на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Дизайнер

    $100

    Требуется дизайнер, оплата, % от стоимости заказа.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    18 лет назад

  • Создание сайта о прибыльной технологии форекс-торговли

    Требуется програмист для создания сайта. Обладаю технологией ведения торговли на рынке форекс. Хочу выложить ее в интернет. Требуется программист способный написать сайт на рнр или хтмл, для того, чтоб на этом сайте выложить технологию. Она не будет продаватся.. Она ...

    Веб-программирование27 заявок
    Закрыт
    18 лет назад