СРОЧНО! Работаем над большим проектом "не хватает рук". Требуется человек дизайнер, который может прикручивать к CMS дизайн. ВНИМАНИЕ! В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ОЧЕНЬ ЧАСТО ОБРАЩАЮТСЯ НЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ, ТО СНАЧАЛА НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПРОЙТИ МАЛЕНЬКОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ. ПО ...