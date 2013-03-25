Дружу с головой, рифмой и слогом ))
Поэзия и проза - вот моя стихия. Пишу всегда и повсеместно, много и качественно. Обладаю чувством литературного стиля. Всегда вкладываю душу в написанный мною текст, независимо от того чувственное эссе это или строгая статья на бизнес-тематику. Хотите, чтобы для Вас писали красиво и нетривиально - обращайтесь. Буду рада помочь!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Чувствуется в написании текстов уверенная рука профессионала и креативный подход к решению задач! Благодарю за отличную помощь!
Ответный отзыв
Валерия - отличный заказчик. Всегда подскажет и сориентирует по теме. Приятно работать с таким человеком!
$3
10 баллов
12 лет назад
Отличное исполнение поставленной задачи. Грамотный текст. Рекомендую.
Ответный отзыв
Наталия - отличный заказчик. Четкое ТЗ и никаких нареканий. Рекомендую!
$15
10 баллов
12 лет назад
Ирина молодец, все сделала в срок.
$6
10 баллов
12 лет назад
Работа выполнена хорошо, в срок. буду продолжать сотрудничать!
Ответный отзыв
Антон довольно приятный заказчик, моментальная проверка и оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую другим!
$5
10 баллов
12 лет назад
Отлично справилась с поставленной задачей, нареканий на работу никаких нет. думаю, прибегну к услугам в дальнейшем. рекомендую для сотрудничества.
Ответный отзыв
Приятно работать со Светланой. Интересное задание и моментальная оплата, и никаких нареканий. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Копирайтинг
10 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга