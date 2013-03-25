Дружу с головой, рифмой и слогом ))

Поэзия и проза - вот моя стихия. Пишу всегда и повсеместно, много и качественно. Обладаю чувством литературного стиля. Всегда вкладываю душу в написанный мною текст, независимо от того чувственное эссе это или строгая статья на бизнес-тематику. Хотите, чтобы для Вас писали красиво и нетривиально - обращайтесь. Буду рада помочь!