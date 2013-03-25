irishkaD3

Ирина Дашковская irishkaD3

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Дружу с головой, рифмой и слогом ))

Поэзия и проза - вот моя стихия. Пишу всегда и повсеместно, много и качественно. Обладаю чувством литературного стиля. Всегда вкладываю душу в написанный мною текст, независимо от того чувственное эссе это или строгая статья на бизнес-тематику. Хотите, чтобы для Вас писали красиво и нетривиально - обращайтесь. Буду рада помочь!

Отзывы заказчиков

Valeriya-ya
Валерия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Необходимы 2-3 помощника
Чувствуется в написании текстов уверенная рука профессионала и креативный подход к решению задач! Благодарю за отличную помощь!
Валерия - отличный заказчик. Всегда подскажет и сориентирует по теме. Приятно работать с таким человеком!
Ответный отзыв
Nat13
37 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$3
10 баллов
12 лет назад
Одна статья за один день
Отличное исполнение поставленной задачи. Грамотный текст. Рекомендую.
Наталия - отличный заказчик. Четкое ТЗ и никаких нареканий. Рекомендую!
Ответный отзыв
234sha
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Написать 10 новостей (общетематич. по 1500 зн.)
Ирина молодец, все сделала в срок.
nox86
39 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$6
10 баллов
12 лет назад
Нужно написать несколько текстов
Работа выполнена хорошо, в срок. буду продолжать сотрудничать!
Антон довольно приятный заказчик, моментальная проверка и оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую другим!
Ответный отзыв
trollidze
Светлана 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Написать статью бизнес-тематики
Отлично справилась с поставленной задачей, нареканий на работу никаких нет. думаю, прибегну к услугам в дальнейшем. рекомендую для сотрудничества.
Приятно работать со Светланой. Интересное задание и моментальная оплата, и никаких нареканий. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
10 отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $3
от 2 дней
нет рейтинга