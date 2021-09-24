iriska88879

Ирина iriska88879

 
34 годаУкраина/Харьков
3 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Профессиональная верстка

Качественная адаптивная верстка сайтов Html5, Css3, jquery .

Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности. Ответственно подхожу ко всем проектам, всегда остаюсь на связи, и не срываю сроки.

Главные принципы:

    Соблюдение сроков

    Качественное выполнение работы

    Конструктивное общение

    Всегда на связи

Профессиональные навыки:

    HTML5

    CSS3

    Flexbox

    Github

    JavaScript, jQuery

    Responsive

    Аккуратный, логичный, продуманный код.

    Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

    Иконочный шрифт

    Pixel perfect

    Wordpress.

 Оплата:

    Приват Банк

    Qiwi

    Webmoney

Контактная информация:

Телефон: +38(068)-573-29-13

Электронная почта: [email protected]

Skype: live:iriskashemi

 

JavascriptWordPressВерстка сайтаАдаптивная верстка сайтаjQuery
Портфолио