Качественная адаптивная верстка сайтов Html5, Css3, jquery .
Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности. Ответственно подхожу ко всем проектам, всегда остаюсь на связи, и не срываю сроки.
Главные принципы:
Соблюдение сроков
Качественное выполнение работы
Конструктивное общение
Всегда на связи
Профессиональные навыки:
HTML5
CSS3
Flexbox
Github
JavaScript, jQuery
Responsive
Аккуратный, логичный, продуманный код.
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
Иконочный шрифт
Pixel perfect
Wordpress.
Оплата:
Приват Банк
Qiwi
Webmoney
Контактная информация:
Телефон: +38(068)-573-29-13
Электронная почта: [email protected]
Skype: live:iriskashemi