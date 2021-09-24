Профессиональная верстка

Качественная адаптивная верстка сайтов Html5, Css3, jquery .

Специализируюсь на верстке сайтов любой сложности. Ответственно подхожу ко всем проектам, всегда остаюсь на связи, и не срываю сроки.

Главные принципы:

Соблюдение сроков

Качественное выполнение работы

Конструктивное общение

Всегда на связи

Профессиональные навыки:

HTML5

CSS3

Flexbox

Github

JavaScript, jQuery

Responsive

Аккуратный, логичный, продуманный код.

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

Иконочный шрифт

Pixel perfect

Wordpress.

Оплата:

Приват Банк

Qiwi

Webmoney

Контактная информация:

Телефон: +38(068)-573-29-13

Электронная почта: [email protected]

Skype: live:iriskashemi