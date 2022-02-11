Добрый день, меня зовут Ира.
Я имею высшее образование и опыт работы в сфере дизайна больше 2 лет.
Работая в полиграфии 2 года, я получила навык работы с:
- допечатной подготовкой:
(знаю, что такое конгрев; вижу разницу межд ВД и УФ, глянец или мат, выборка; печатный черный; не пугает слово высечка (штанц-формы); понимаю в чем отличие между перфорацией и бигом))
- занималась созданием медицинских упаковок
- разработкой дизайнов всех видов печатной продукции.
Дизайн:
– фирменный стиль,
– логотипы,
– упаковки,
– полиграфической продукции,
– обработка фотографий,
– разработка баннеров для сайта.
Контакты для общения:
+380932654606 (телеграм, вайбер)
[email protected] (предпочтительно)
Работая со мной, Вы получаете ожидаемый качественный продукт в оговоренные сроки.
Портфолио
- Ретушь фото52 просмотра
- Приглашение + подарочный сертификат77 просмотров
- Иллюстрация для бренда одежды104 просмотра
- Фирменный стиль для магазина домашних аксесуаров117 просмотров
- COVID инфографика61 просмотр
- Верстка художественного журнала71 просмотр
- Фирменный комплекс для радиостанции72 просмотра
- Серия агитационных плакатов46 просмотров
- Ретушь фото, создание колажа54 просмотра