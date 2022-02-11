Портфолио на Behance - https://www.behance.net/semeniakaS16a1

Добрый день, меня зовут Ира.

Я имею высшее образование и опыт работы в сфере дизайна больше 2 лет.

Работая в полиграфии 2 года, я получила навык работы с:

- допечатной подготовкой:

(знаю, что такое конгрев; вижу разницу межд ВД и УФ, глянец или мат, выборка; печатный черный; не пугает слово высечка (штанц-формы); понимаю в чем отличие между перфорацией и бигом))

- занималась созданием медицинских упаковок

- разработкой дизайнов всех видов печатной продукции.

Дизайн:

– фирменный стиль,

– логотипы,

– упаковки,

– полиграфической продукции,

– обработка фотографий,

– разработка баннеров для сайта.

Контакты для общения:

+380932654606 (телеграм, вайбер)

[email protected] (предпочтительно)

[email protected]

Работая со мной, Вы получаете ожидаемый качественный продукт в оговоренные сроки.