Я против войны в Украине!
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$50
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 месяцев назад
Был сделан отличный логотип. Советую
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ! Буду рад сотрудничеству вновь!
$5
10 баллов
год назад
Благодарю за участие в конкурсе, призовое место ваше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, никаких проблем с оплатой. Буду рад сотрудничеству вновь!