ironbrands

Брэндс Айрон ironbrands

 
34 годаРоссия/Барнаул
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16704436187893
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
10 месяцев назад
Логотип для автомазированной системы для ресторанов
Был сделан отличный логотип. Советую
Отличный заказчик! Четкое ТЗ! Буду рад сотрудничеству вновь!
Ответный отзыв
Stasage
33 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$5
10 баллов
год назад
Логотип Для Юридической Компании
Благодарю за участие в конкурсе, призовое место ваше.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, никаких проблем с оплатой. Буду рад сотрудничеству вновь!
Ответный отзыв