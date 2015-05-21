Переводчик английского и румынского языков

Образование Сентябрь 2009- Июнь 2012 Государственный Институт Непрерывного Образования Молдовы, Кишинев.Специальность«Английский язык». 2001 Санкт-Петербургская Государственная ВетеринарнаяАкадемия, РоссияПовышениеквалификации, курс «Болезни мелких животных» 1991 -1996 Государственный Аграрный Университет Молдовы,Кишинев.Специальность«Ветеринарная медицина»

Опытработы 2002 - 2010 Государственный Университет Медицины иФармации им. Николая Тестемицану» , Кишинев, Молдова Заведующая виварием: Обеспечение кормовой и материальной базы. Обеспечение условий для проведения

экспериментов. Профилактика, диагностика и лечение заболеваний лабораторных

животных. Июнь 2001- Декабрь 2001 Ветеринарно-БиологическийЦентр «ЧИН» , Санкт-Петербург, Россия Ветеринарныйассистент (стажировка): ассистирование при первичном приеме, хирургическихоперациях , выполнение лечебных процедур. 1999 -2001 Частнаяветеринарная практика. Кишинев, Молдова. Ветеринарный врач: профилактика, диагностика и лечениезаболеваний мелких домашних животных 1997-1999 МуниципальнаяВетеринарная Станция по борьбе с болезнями животных , Кишинев, МолдоваВетеринарный врач: Первичный прием и обследованиеживотных. Профилактика, диагностика и

лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний домашних животных.

Осуществление плановых профилактических мероприятий: диагностика и вакцинация

домашних животных частного сектора

муниципия Кишинева 1996-1997 Национальный Научно – Практический ЦентрГигиены и Эпидемиологии, Кишинев, Молдова.Ветеринарный врач вивария: контроль заболеваемости, профилактика, диагностика и лечение заболеваний

лабораторных животных Владение компьютером: Microsoft Word, Excel,Internet ( уверенный пользователь) Владениеиностраннымиязыками:

· English (upper-intermediate), TOEFL (computer-based) - 237 - 13. 052006

· Romanian (upper-intermediate)

Личныекачества: Ответственность,трудолюбие, честность, доброжелательность, порядочность Увлеченияи интересы : спорт, путешествия, фотография, экология, изучение иностранных

языков, театр, литература.