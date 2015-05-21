irulea

Ирина irulea

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Переводчик английского и румынского языков

 Образование Сентябрь 2009- Июнь 2012 Государственный Институт Непрерывного Образования Молдовы, Кишинев.Специальность«Английский язык». 2001   Санкт-Петербургская Государственная ВетеринарнаяАкадемия, РоссияПовышениеквалификации, курс «Болезни мелких животных» 1991 -1996  Государственный Аграрный Университет Молдовы,Кишинев.Специальность«Ветеринарная медицина»  

Опытработы 2002  - 2010    Государственный Университет Медицины иФармации им. Николая Тестемицану» , Кишинев, Молдова Заведующая виварием: Обеспечение кормовой и материальной базы. Обеспечение условий для проведения

экспериментов. Профилактика, диагностика и лечение заболеваний лабораторных

животных. Июнь 2001- Декабрь 2001   Ветеринарно-БиологическийЦентр «ЧИН», Санкт-Петербург, Россия  Ветеринарныйассистент (стажировка): ассистирование при первичном приеме, хирургическихоперациях , выполнение лечебных процедур.  1999 -2001   Частнаяветеринарная практика.  Кишинев, Молдова. Ветеринарный врач: профилактика, диагностика и лечениезаболеваний мелких домашних животных 1997-1999  МуниципальнаяВетеринарная Станция по борьбе с болезнями животных,  Кишинев, МолдоваВетеринарный врач: Первичный прием и обследованиеживотных. Профилактика, диагностика  и

лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний домашних животных.

Осуществление плановых профилактических мероприятий: диагностика и вакцинация

домашних животных частного сектора 

муниципия Кишинева 1996-1997   Национальный Научно – Практический ЦентрГигиены и Эпидемиологии, Кишинев, Молдова.Ветеринарный врач вивария: контроль заболеваемости, профилактика, диагностика и лечение заболеваний

лабораторных животных Владение компьютером: Microsoft Word, Excel,Internet ( уверенный пользователь)  Владениеиностраннымиязыками:

· English (upper-intermediate),  TOEFL (computer-based) - 237 - 13. 052006

· Romanian (upper-intermediate)

 Личныекачества: Ответственность,трудолюбие, честность, доброжелательность, порядочность Увлеченияи интересы : спорт, путешествия, фотография, экология, изучение иностранных

языков, театр, литература.