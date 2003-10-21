iruna-petrychenk

WEB/UI/UX дизайнер

WEB / UI / UX дизайнер з досвідом розробки дизайну веб-сайтів або інтернет-магазинів.

-Я маю досвід роботи з Figma;

- Пройшла 2 повних курси з веб-дизайну на платформі Way up і Genius Space;

-Мені важливо додавати в портфоліо нові хороші роботи, тому я буду виконувати проекти швидко та якісно!

-Цілеспрямована та відповідальна тому з радістю попрацюю саме з вами👋

-Завжди на зв'язку )