iruna-petrychenk

Ирина iruna-petrychenkiruna-petrychenk
20 летУкраина/Бережаны
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
WEB/UI/UX дизайнер
WEB / UI / UX дизайнер з досвідом розробки дизайну веб-сайтів або інтернет-магазинів.
-Я маю досвід роботи з Figma;
- Пройшла 2 повних курси з веб-дизайну на платформі Way up і Genius Space;
-Мені важливо додавати в портфоліо нові хороші роботи, тому я буду виконувати проекти швидко та якісно!
-Цілеспрямована та відповідальна тому з радістю попрацюю саме з вами👋
-Завжди на зв'язку )