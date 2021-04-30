Создаю классные видеоролики
Занимаюсь созданием видеороликов различной направленности: личные (видео-поздравления, слайд-шоу, красивое оформление свадебных фильмов и других торжеств), творческие (видео-клипы, оформление концертов (как экранные видео-футажи, так и монтирование видео самого концерта), оформление мастер-классов, репортажная съемка и оформление ролика), рекламные видео для бизнеса (промо-ролик, логотип, трейлер, заставка, история).
Портфолио
- Фильмы для коллективов44 просмотра
- Видеоклип29 просмотров
- Лого 225 просмотров
- Лого 223 просмотра
- Лого 117 просмотров
- Портфолио19 просмотров
- Поздравительное слайд-шоу18 просмотров
- Трейлер (Интро)19 просмотров