Создаю классные видеоролики

Занимаюсь созданием видеороликов различной направленности: личные (видео-поздравления, слайд-шоу, красивое оформление свадебных фильмов и других торжеств), творческие (видео-клипы, оформление концертов (как экранные видео-футажи, так и монтирование видео самого концерта), оформление мастер-классов, репортажная съемка и оформление ролика), рекламные видео для бизнеса (промо-ролик, логотип, трейлер, заставка, история).