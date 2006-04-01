iryna_01_04

Отличный мастер своего дела))

Я - это ваш помощник в любом деле!

Свободно владею иностранными языками, такими как английский, немецкий, французский, испанский.

Изучаю и другие языки.

Есть большой опыт в работе с текстами:

набор, перевод, редактирование.

Провожу анализы текста на уникальность.

Есть опыт написания статей, по теме (ничего лишнего).

Большой опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.

Имеется опыт с озвучкой.

Прекрасные работы с рекламой и интернет-магазинами.

Работаю максимально, быстро за приятную цену.

Буду очень рада сотрудничеству!)