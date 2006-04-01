iryna_01_04

Отличный мастер своего дела))
Я - это ваш помощник в любом деле!
Свободно владею иностранными языками, такими как английский, немецкий, французский, испанский.
Изучаю и другие языки.
Есть большой опыт в работе с текстами:
набор, перевод, редактирование.
Провожу анализы текста на уникальность.
Есть опыт написания статей, по теме (ничего лишнего).
Большой опыт работы в копирайтинге и рерайтинге.
Имеется опыт с озвучкой.
Прекрасные работы с рекламой и интернет-магазинами.
Работаю максимально, быстро за приятную цену.
Буду очень рада сотрудничеству!)