irynaliubetska

Ирина Любецкая irynaliubetska

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Уникальный дизайн для вашего сайта. Гарантированное соблюдение сроков, всегда on-line, доступные цены.

Здравствуйте уважаемые посетители!

Меня зовут Ирина Любецкая. Я веб-дизайнер.В данной области не так давно, но с большим рвением и старанием набираю обороты.

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Цены:

  • Главная страница от 100 у.е.
  • Внутренние странички от 10 у.е./шт.
  • Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 150 у.е.
  • Баннеры (статика) от 25 у.е.
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Что я могу вам предложить:

-Нарисовать дизайн для Вашего сайта,учитывая все пожелания и предлагая свои варианты для достижения максимального результата.

-Выполнить все в сроки, задерживать Вас не в моих интересах.

-Полная отдача Вашему проекту,пока желаемый результат не будет достигнут.

-Всегда на связи и не заставлю Вас долго ждать ответа.

-Моя цель-избавить вас от потери времени на поиски кандидата и построить взаимовыгодные, долгосрочные профессиональные отношения.

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Как происходит работа:

1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ)

2. Предоплата 50% от стоимости главной

3. Создание дизайна (создаю 1 концепцию главной страницы, если заранее не обговаривали другое)

4. Правки (если нужны, 2 бесплатные ревизии)

5. Полная оплата >> Отправляю исходники

6. При необходимости, делаю внутренние странички (цена обсуждается отдельно)

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Вы получаете:

Файл формата PSD с понятно подписанными слоями, логически разложенными по папкам + все сопутствующие материалы.

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Общение:

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Оплата:

  • Карта Приватбанка
  • Webmoney
  • Яндекс Деньги
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Специализируюсь исключительно на web-дизайне. Не занимаюсь HTML, не программирую, не верстаю, не нарезаю. Но порекомендую надежных исполнителей.

Портфолио

Отзывы заказчиков

lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)
$45
10 баллов
10 лет назад
Оформление портфолио
Рекомендую! Настоящий профессионал! Выполнила все качественно и в срок!
Всё хорошо, всем довольна.
Ответный отзыв