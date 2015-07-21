Здравствуйте уважаемые посетители!
Меня зовут Ирина Любецкая. Я веб-дизайнер.В данной области не так давно, но с большим рвением и старанием набираю обороты.
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Цены:
- Главная страница от 100 у.е.
- Внутренние странички от 10 у.е./шт.
- Дизайн лендинга (Landing page, Посадочная страница) от 150 у.е.
- Баннеры (статика) от 25 у.е.
Что я могу вам предложить:
-Нарисовать дизайн для Вашего сайта,учитывая все пожелания и предлагая свои варианты для достижения максимального результата.
-Выполнить все в сроки, задерживать Вас не в моих интересах.
-Полная отдача Вашему проекту,пока желаемый результат не будет достигнут.
-Всегда на связи и не заставлю Вас долго ждать ответа.
-Моя цель-избавить вас от потери времени на поиски кандидата и построить взаимовыгодные, долгосрочные профессиональные отношения.
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Как происходит работа:
1. Подробное обсуждение технического задания (ТЗ)
2. Предоплата 50% от стоимости главной
3. Создание дизайна (создаю 1 концепцию главной страницы, если заранее не обговаривали другое)
4. Правки (если нужны, 2 бесплатные ревизии)
5. Полная оплата >> Отправляю исходники
6. При необходимости, делаю внутренние странички (цена обсуждается отдельно)
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Вы получаете:
Файл формата PSD с понятно подписанными слоями, логически разложенными по папкам + все сопутствующие материалы.
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Общение:
- Через личные сообщения
- Skype: irynaliubetska
- VK
- Почта: [email protected] ; [email protected]
Оплата:
- Карта Приватбанка
- Webmoney
- Яндекс Деньги
Специализируюсь исключительно на web-дизайне. Не занимаюсь HTML, не программирую, не верстаю, не нарезаю. Но порекомендую надежных исполнителей.
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