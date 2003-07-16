РАБОТА НА КАЧЕСТВО
✅Меня зовут Тимур.
Люблю монтировать видео и увлечен этой работой.
Опыт работы в этой сфере 3,5 года. Монтировал разные типы видео.
К работе подхожу серьезно и с полной ответственностью.
Работу выполняю в сроки и качественно.
Так же знаю базовые умения и функции в Adobe Photoshop.
Основная программа для монтажа Sony Vegas Pro 16 и Adobe Premiere Pro 2020.
С людьми лажу отлично и быстро нахожу общий язык.
Работал со стримрами(монтировал для них разные видеорубрики на YouTube), так же работал с блогерами(VLOG).
В дальнейшем планирую совершенствовать свои навыки в сфере видеомонтажа.👍
Я против войны в Украине!