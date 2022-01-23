WORKSTUDIO - Мастерская дизайна и программирования

Приветствую Вас, меня зовут Дмитрий и я основатель скромной, но ответственной команды разработчиков.

Мы выполняем работы по разработке различных типов сайтов:

Одностраничный сайт(Landing Page)

Корпоративный сайт(Сайт компании/сайт по услугам)

Интернет магазин(CMS Opencart)

Редизайн(Изменение дизайна Вашего сайта)

Программисты

Дизайнеры

Копирайтеры

Контент менеджеры

Фотограф

Сдаем проект в срок который обсудили и если все материалы от заказчика поступают без задержек.

Стараемся дать немного больше чем требуется. Обычно это касается советов по улучшению или конверсии.

Поддерживаем проекты которые берем в работу, если есть в этом необходимость.