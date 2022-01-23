WORKSTUDIO - Мастерская дизайна и программирования
Приветствую Вас, меня зовут Дмитрий и я основатель скромной, но ответственной команды разработчиков.
Мы выполняем работы по разработке различных типов сайтов:
- Одностраничный сайт(Landing Page)
- Корпоративный сайт(Сайт компании/сайт по услугам)
- Интернет магазин(CMS Opencart)
- Редизайн(Изменение дизайна Вашего сайта)
- Программисты
- Дизайнеры
- Копирайтеры
- Контент менеджеры
- Фотограф
- Сдаем проект в срок который обсудили и если все материалы от заказчика поступают без задержек.
- Стараемся дать немного больше чем требуется. Обычно это касается советов по улучшению или конверсии.
- Поддерживаем проекты которые берем в работу, если есть в этом необходимость.
- Мы не работаем бесплатно
- Мы не работаем по принципу "А вот тут еще доделайте вот это" если этого не было в ТЗ
- Мы уважительно относимся к любому клиенту, поэтому не потерпим грубого и неподобающего отношения к нам
Портфолио
- Интернет магазин электрики155 просмотров
- Landing Page - Изготовление торговых прицепов147 просмотров
- Разработка сайта для строительной компании125 просмотров