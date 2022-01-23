iskatel-ua

Дмитрий iskatel-ua

 
31 годУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
WORKSTUDIO - Мастерская дизайна и программирования

Приветствую Вас, меня зовут Дмитрий и я основатель скромной, но ответственной команды разработчиков.

Мы выполняем работы по разработке различных типов сайтов:

  • Одностраничный сайт(Landing Page)
  • Корпоративный сайт(Сайт компании/сайт по услугам)
  • Интернет магазин(CMS Opencart)
  • Редизайн(Изменение дизайна Вашего сайта)
В нашей команде есть:

  • Программисты
  • Дизайнеры
  • Копирайтеры
  • Контент менеджеры
  • Фотограф
Несколько выдающихся качеств, которые уже стали нашим стандартом:

  • Сдаем проект в срок который обсудили и если все материалы от заказчика поступают без задержек.
  • Стараемся дать немного больше чем требуется. Обычно это касается советов по улучшению или конверсии.
  • Поддерживаем проекты которые берем в работу, если есть в этом необходимость.
Что бы сохранить друг другу время, сразу хотим предупредить:

  • Мы не работаем бесплатно
  • Мы не работаем по принципу "А вот тут еще доделайте вот это" если этого не было в ТЗ
  • Мы уважительно относимся к любому клиенту, поэтому не потерпим грубого и неподобающего отношения к нам
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