islyamkabirov

Перевод и копирайтинг RU-EN-UZ, озвучка

Предлагаю качественные переводы на 3 языках: русский, английский и узбекский. Копирайтинг и озвучку любых текстов.

Пишу тексты и создаю контент для постов в социальных сетях.

Закончил курс СММ специалиста.

Закончил курс радиоведущего в Федеральной Школе Радио. Москва. (пример голоса)

2 года работал устным переводчиком и гидом в Казахстане (англ)

2 года работал в Узбекистане в Корейской компании (которая является первым основателем криптобиржи в этой стране) в департаменте обслуживания клиентов на английском и полностью перевёл сайт с английского на русский и узбекский- www.uznex.com

Пол года работал редактором журнала Visit Uzbekistan (журнал издаётся на английском языке), писал статьи на английском, собирал статьи от авторов/ок и переводил на английский редактируя текст. Вот один из выпусков Visit Uzbekistan 27th Issue by Visit Uzbekistan Magazine - issuu

Еще переводил несколько проектов по рекомендациям, вот пример одной из моих работ для сайта Новой Социальной Поэзии в Болгарии - https://novasocialnapoezia.eu/2021/05/03/yangi-ijtimoiy-she-riyat-uchun-manifest

Параллельно преподаю русский и английский языки.

Мои контакты:

Телефон - +34 644 89 09 36 (What's App)

Telegram - @kabirovislam

Email - [email protected]