Краткое резюме

Я опытный графический дизайнер-фрилансер с более чем 6-летним опытом работы с широким кругом клиентов. Я специализируюсь на дизайне логотипов, веб-дизайне, дизайне мобильных приложений и полиграфическом дизайне. Кроме того, я также экспериментировал с 3D-дизайном, видео-анимацией и графикой движения. Мое портфолио разнообразно, так как я разработал множество проектов для разных клиентов, включая фирменный стиль, дизайн одежды, веб-сайты и мобильные приложения. Я горжусь тем, что могу создавать визуально ошеломляющие и эффективные проекты, отвечающие всем потребностям моих клиентов.

Честно говоря на Weblancer впервые,но

думаю и тут есть что покорять!)