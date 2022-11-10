С удовольствием создаю обложки, постеры и иллюстрации в назначенный срок.

Что могу. Рука набита в создании обложек и постеров , поскольку имею опыт написания рассказов и создания фильмов. Человек насмотренный и начитанный, могу уловить и обличить в яркую, запоминающуюся форму суть всего произведения. Отдельная история с иллюстрациями . Как человек, имеющий опыт в режиссуре, к созданию иллюстраций отношусь с особой любовью. В целом все это приносит мне немереное удовольствие (а иначе зачем все это).

Продакшн. Сразу после получения ТЗ бегу делать набросок. Можно действовать в привычной последовательности "нарисовал, скинул, получил правки, перерисовал, скинул", а можно пойти более простым и эффективным путем и делать набросок на специальном сайте, где заказчик будет видеть процесс и иметь возможность его корректировать и даже самостоятельно что-то где-то на рисунке помечать и показывать. Просьба вносить все большие правки на этапе создания наброска. Это безопасней и для кошелька заказчика и для нервов исполнителя, так что давайте жить дружно.

Сроки. Последнее, что можно сотворить с заказчиком - нарушить обговоренные сроки. Сам я человек организованный и дисциплинированный, но даже если вдруг что-то случится, метеорит упадет или потопом накроет, я обязательно предупрежу о задержках заранее и предложу выдать неотполированный результат в срок или полностью завершенную работу немного позже.

Хорошего дня, и хорошей осени : )