istarionis

Data Science | Machine learning | Computer vision | Keras | Tensorflow | Pytorch

Data Science | Machine learning | Computer vision | Keras | Tensorflow | Pytorch

Machine learning / Deep learning

* Реализованный проект (закрытый проект, ожидается запуск приложения): определение запрещённого контента на фото/видео. Есть черновики функций на GitHub

Computer vision:

* Реализованный проект (закрытый проект, ожидается запуск приложения): алгоритм рекомендации видеоконтента (emoji, стикеры, gif анимации и тд) к видеоконтенту (ролики youtube, tictoc, instagram etc)

* Реализованный проект (закрытый проект, ожидается запуск приложения): анимирование фотографии пользователя (губы, глаза, наклон головы) по аудиосигналу (аудиозапись).

* В разработке (закрытый проект, ожидается запуск приложения): анализ видео данных из хранилища и создание яркого и зрелищного видеоролика.

* В разработке (закрытый проект, ожидается запуск приложения): анализ видео и геопозиционных данных для выбора ракурса съёмки при одновременной съёмки с нескольких камер.

* В разработке (закрытый проект, ожидается запуск приложения): алгоритм рекомендаций dating на основе анализа лица на фото/видео.

NLP (обработка естественного языка):

* Ранжирование кандидатов по соответствию профиля должности GitHub

Parsing, scraping, telegram, selenium, bf4:

* GitHub

Также умею работать:

* FastApi, multiproc/async, docker, rabbitMQ, zeroMQ, PSQL. GitHub.