WEB программист, 5 лет пишу web-ориентиованииые CMSсистемы

- базы данных: MySQL, Oracle

- интерфейс с использованием: PHP, JavaScript, AJAX, D/HTML, CSS, RSS, XML.

В основном - это системы документооборота для фармацевтицеских компаний, медицинских центров, туристических компаний ( системы учета клиентов, пациентов, процедур, вакцинаций, продаж и тд ), системы управления сайтами.

Имею большой работы с online платежками: WebMoney, E-GOLD, Яндекс, Robox, RuPAY, PayPal, 2CheckOut ... ( пограммирование систем оплаты товаров и услуг, билингов, статистики, систем с автоматизированным приемом WebMoney на любой счет )

Образование: высшее, ф-т "Прикладная математика и информатика"