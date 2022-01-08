PHP / JavaScript / SQL

5 лет разрабатываю веб-приложения различной сложности (ERP, CRM, B2B, BPM - системы, интернет-магазины, модули и т.д. офис, удаленка, фриланс). Занимаюсь преймущественно backend-ом (серверной частью веб-приложения), его архитектурой, базами данных, оптимизацией работы с ними, оптимизацией кода, тестами, поддержкой, но и Front-end люблю и умею.

Технологии и опыт:

PHP (7.x - 8.2), ﻿

(7.x - 8.2), ﻿ Верстка, адаптивный дизайн, редизайн, реанимация фронта

HTML5, (S)CSS, Bootstrap 5, Materialize, Semantic UI, послед. 2 года Vue .js, Foundation, UIKit, Gulp, Webpack и ещё миллион сопутствующих програм, либ, фреймворков.

Foundation, UIKit, Gulp, Webpack и ещё миллион сопутствующих програм, либ, фреймворков. JavaScript, jQuery

СУБД: PorstgreSQL и MySQL

и 3 года писал на Yii2 и 1 год на Symfony .

и 1 год на Последние три года пишу преймущественно на Laravel

Также, работал с различными API и платежными системами Google, Yandex, Facebook и сопуствующими разработке инструментами: Git, Docker, Jira, Redis, ElasticSearch, RabbitMQ , консолью меня не напугать :)

При более-менее адекватных сроках и стоимости, покрываю код юнит-тестами (в основном, хоть сколько-нибудь важные функции приложения).

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