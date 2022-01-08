PHP / JavaScript / SQL
5 лет разрабатываю веб-приложения различной сложности (ERP, CRM, B2B, BPM - системы, интернет-магазины, модули и т.д. офис, удаленка, фриланс). Занимаюсь преймущественно backend-ом (серверной частью веб-приложения), его архитектурой, базами данных, оптимизацией работы с ними, оптимизацией кода, тестами, поддержкой, но и Front-end люблю и умею.
Технологии и опыт:
- PHP (7.x - 8.2),
- Верстка, адаптивный дизайн, редизайн, реанимация фронта
- HTML5, (S)CSS, Bootstrap 5, Materialize, Semantic UI, послед. 2 года Vue.js, Foundation, UIKit, Gulp, Webpack и ещё миллион сопутствующих програм, либ, фреймворков.
- СУБД: PorstgreSQL и MySQL
- 3 года писал на Yii2 и 1 год на Symfony.
- Последние три года пишу преймущественно на Laravel
- Также, работал с различными API и платежными системами Google, Yandex, Facebook и сопуствующими разработке инструментами: Git, Docker, Jira, Redis, ElasticSearch, RabbitMQ , консолью меня не напугать :)
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$20
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
Ответный отзыв
Час работы и 20 долларов в кармане. Сотрудничеством доволен!