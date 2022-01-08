it-web-developer

Егор it-web-developer

 
28 летУкраина/Харьков
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
PHP / JavaScript / SQL

5 лет разрабатываю веб-приложения различной сложности (ERP, CRM, B2B, BPM - системы, интернет-магазины, модули и т.д. офис, удаленка, фриланс). Занимаюсь преймущественно backend-ом (серверной частью веб-приложения), его архитектурой, базами данных, оптимизацией работы с ними, оптимизацией кода, тестами, поддержкой, но и Front-end люблю и умею.

Технологии и опыт:

  • PHP (7.x - 8.2), ﻿
  • Верстка, адаптивный дизайн, редизайн, реанимация фронта
  • HTML5, (S)CSS, Bootstrap 5, Materialize, Semantic UI, послед. 2 года Vue.js, Foundation, UIKit, Gulp, Webpack и ещё миллион сопутствующих програм, либ, фреймворков.
    • JavaScript, jQuery
    • СУБД: PorstgreSQL и MySQL
    • 3 года писал на Yii2 и 1 год на Symfony.

    • Последние три года пишу преймущественно на Laravel
    • Также, работал с различными API и платежными системами Google, Yandex, Facebook и сопуствующими разработке инструментами: Git, Docker, Jira, Redis, ElasticSearch, RabbitMQ , консолью меня не напугать :)
    При более-менее адекватных сроках и стоимости, покрываю код юнит-тестами (в основном, хоть сколько-нибудь важные функции приложения).

    Портфолио и контакты в личку

    PHPJavascriptLaravelMySQLCSSBootstrapjQueryDockerSymfonyGulpRedis
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    $20
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    Отзывы заказчиков
    guest_16415530950389
    2 года в сервисе
    Был
    2 года назад
    $20
    10 баллов
    2 года назад
    Установка веб-сервера и PHP, деплой проекта на Laravel
    Все збс
    Час работы и 20 долларов в кармане. Сотрудничеством доволен!
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